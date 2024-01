Rolls-Royce personalizzate, i progetti più belli del 2023

La storia ultracentenaria di Rolls-Royce è ricca di chicche e anche in questo 2023 il colosso britannico ha offerto delle creazioni speciali per i suoi clienti più affezionati. Di recente, per festeggiare la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, la casa automobilistica ha pubblicato sui social le 10 personalizzazioni più belle che i clienti le hanno commissionato durante l’anno.

Creatività al potere

Fantasia e creatività ai massimi livelli per questa carrellata di personalizzazioni che i clienti speciali di Rolls-Royce hanno commissionato all’azienda durante l’anno appena concluso. Per onorare ogni costruzione, Rolls-Royce ha pubblicato un elenco delle sue 10 creazioni su misura preferite del 2023. Vediamo subito di quali si tratta.

Vernice Blue Shadow del Cullinan Black Badge merita di diritto di finire in questa bacheca delle personalizzazioni. Una delle colorazioni più belle viste durante l’anno. Spicca in particolare il cielo stellato ricreato sotto al tetto:

Cullinan Black Badge esclusivi per il mercato europeo. Si cambia completamente registro, per una colorazione allegra e audace, non certo priva di fascino.

Il modello Cullinan di Rolls-Royce a quanto pare si presta particolarmente a questo genere di personalizzazioni. Tra le 10 scelte della casa c’è anche la perla, scelta davvero perfetta con questa colorazione:

Ispirati poi all’Amber Roads, sono arrivato 12 modelli Ghost, con una combinazione di colori di alta eleganza tra caramello e ambrato.

La versione Ghost Black Badge Ekleipsis è stata invece creata per un singolo cliente che ha chiesto l’immagine dell’eclissi solare nella sua auto:

Proseguiamo la nostra carrellata con altre immagini davvero speciali. La bellezza di questi modelli ci porta quasi in un mondo parallelo, irrealizzabile. Stavolta però non siamo al cospetto di prototipi mai prodotti in stile Toyota, bensì opere che, grazie alla forza economica di facoltosi clienti, l’azienda britannica è riuscita a realizzare. Ecco a tal proposito il modello rosa champagne. Probabilmente la cliente che lo ha commissionato (si tratta dell’influencer Elinor Rose) deve essere una fan sfegatato di Barbie, ma il risultato, per quanto eccentrico, è senza dubbio di una certa eleganza.

Non poteva mancare il fan che chiede l’omaggio a Manchester, la stessa città che ha dato proprio i natali alla Rolls-Royce.

Questo Phantom ha essenzialmente un intero dipinto ad acquerello sul cruscotto. Si tratta di un’opera che celebra la regione italiana delle Cinque Terre:

Rose Blossom Phantom invece prevede la personalizzazione del modello attraverso il ricamo a mano di fiori rosa. Tale ricamo è durato 200 ore:

Questa invece è personalizzazione che ha richiesto maggior tempo per gli artisti di Rolls-Royce. Ecco la Phantom Syntopia, uno spettacolo completato in 700 ore:

Chiudiamo questa top 10 con l’ultimo modello della linea Wraith, creato in 12 soli esemplari.