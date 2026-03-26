Kia, fuori la Picanto e dentro la nuova EV1: la nuova city car elettrica

La Picanto non muore. Si elettrifica. Non solo, cambia anche nome. Kia ha già deciso che il futuro della mobilità urbana si chiama EV1, una city car elettrica pensata per collocarsi sotto la EV2 con un prezzo d’attacco che possa scendere sotto i 25.000 euro. Appuntamento fissato, salvo sorprese, al 2027. Nel mezzo, per ora, ci sono i primi rendering e qualche (timida) certezza sul design definitivo.

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Quello che è certo è la direzione. Jochen Paesen, responsabile del design avanzato del brand coreano, ha messo in chiaro che il segmento A è strategico e che la EV1 dovrà farsi notare. Niente crossover gonfiato, niente proporzioni mutuate dai SUV che stanno colonizzando ogni nicchia di mercato.

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La silhouette sarà quella di una piccola monovolume compatta, progettata per massimizzare lo spazio abitabile in dimensioni ridotte. Firma luminosa verticale, ormai DNA consolidato di Kia, plastica nera sui paraurti e sottoporta per dare carattere, linee più morbide rispetto alle sorelle maggiori.

Tutto da capire il capitolo costi. Costruire un’auto elettrica redditizia sotto i 25.000 euro è un’impresa che molti hanno annunciato e quasi nessuno ha onorato. Kia proverà a riuscirci lavorando a stretto contatto con Hyundai: condivisione totale di piattaforme, componenti e siti produttivi europei per abbattere i costi logistici senza sacrificare la percezione del prodotto. L’obiettivo non è fare un’auto economica nel senso negativo del termine, ma aspirazionale.

Anche gli interni dovranno fare la loro parte. Una delle critiche più ricorrenti mosse a Kia ultimamente riguarda l’omologazione degli abitacoli, tutti dominati dal medesimo schermo triplo affiancato. Per la EV1 si parla di una rivoluzione minimalista con meno display, software più evoluti, interfaccia più intuitiva. Meno copia e incolla.

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Il campo di battaglia non è ancora affollato. La nuova Renault Twingo gioca la carta della nostalgia e della velocità di sviluppo garantita dai partner cinesi. La potenziale Volkswagen ID. Lupo, invece, non sarà una ID. Polo depotenziata, ma porterà in dote hardware e software sviluppati con Rivian.

Kia negli ultimi anni ha costruito una qualità percepita che fa impallidire molte premium di un decennio fa. Se la EV1 manterrà le promesse su design e prezzo, la Picanto avrà trovato un’erede all’altezza.