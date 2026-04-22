Com’è la berlina sportiva di Kia che si ispira ai videogiochi

Siamo alla Milano Design Week 2026, questa occasione rappresenta la prima volta in cui Kia porta la Vision Meta Turismo Concept in Europa, e lo fa nel modo “più Kia” possibile. Ovvero senza limitarsi a esporre un’auto su un piedistallo.

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Dal 2023, il marchio coreano ha scelto la settimana più creativa d’Europa per raccontare qualcosa che sia un processo, non un prodotto. Quest’anno sono due le installazioni in città. “Journey of Reflection” al Museo della Permanente gioca con luci, suoni e riflessi. “Journey of Projection”, invece, al Salone dei Tessuti, è più vicina alla concessionaria. Attraverso stanze dai colori saturi, il visitatore attraversa l’intera gamma delle concept Kia, dalla piccola EV2 fino all’EV9 a tre file, fino ad arrivare al pezzo forte.

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La Vision Meta Turismo Concept era già comparsa in Corea nel dicembre 2025. Milano è la prima volta fuori dai confini. Ed è una presenza che si fa notare: berlina sportiva elettrica a cuneo, profilo quasi lamborghiniano, pannelli della carrozzeria sfaccettati che si fondono in una struttura che regge una capote in vetro su un abitacolo volutamente asimmetrico. Karim Habib, VP Executive e responsabile del design globale, spiega che l’interno si ispira ai simulatori da gaming e da corsa. Non è una trovata di marketing, è la premessa concettuale dell’intero veicolo.

L’idea di Kia segue una generazione che è cresciuta guidando per la prima volta su uno schermo, con un controller in mano. I gusti cambiano. Forse, quindi, si preferisce una seduta più reclinata, forse una leva del cambio che ricordi un joystick. La Meta Turismo prova a dare una risposta fisica a una domanda digitale, con tre modalità operative basate su occhiali AR e head-up display: Dreamer per la navigazione nel traffico, Speedster per amplificare l’emozione ad alta velocità, Gamer per trasformare l’auto in un simulatore di guida.

Habib non esclude che la Meta Turismo possa diventare la successore spirituale della Stinger, almeno con la stessa postura. Kia ha dimostrato in passato di saper tradurre i prototipi in serie senza edulcorare troppo. La filosofia che guida tutto si chiama “unione degli opposti”: linee nette e interni morbidi, schermi AR e leve analogiche, vernici brillanti ispirate a tinture naturali. Forse la versione “reale” del concept Kia potrebbe essere meno opposto di quanto crediamo.