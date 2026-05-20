Kia Niro 2026, il restyling dice addio a plug-in ed elettrico

Il restyling della Kia Niro per il 2026 riguarda soprattutto la razionalizzazione della gamma, che perde sia la variante plug-in hybrid sia quella completamente elettrica per concentrarsi esclusivamente sulla configurazione full hybrid, evitando così sovrapposizioni commerciali con altri modelli del marchio coreano e in particolare con la EV3. Il sistema ibrido combina il quattro cilindri 1.6 aspirato da 102 CV con un motore elettrico da 43 CV, raggiungendo una potenza complessiva di 138 CV gestita da un cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti.

Advertisement

Kia Niro 2026 cambia strategia e punta tutto sull’ibrido

Le prestazioni dichiarate indicano uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,1 secondi e una velocità massima di 170 km/h, numeri coerenti con la vocazione di un SUV compatto orientato all’efficienza piuttosto che alla sportività. Per il mercato italiano, inoltre, dovrebbe essere confermata anche una versione Tri-Fuel che affianca il sistema ibrido all’alimentazione a GPL, una soluzione ancora non ufficializzata ma pensata per abbattere ulteriormente i costi di gestione.

Advertisement

L’abitacolo della Niro aggiornata compie un salto generazionale rispetto al modello uscente, con una plancia dominata da un pannello panoramico che integra due schermi da 12,3 pollici dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all’infotainment. Il layout risulta più ordinato e la qualità percepita dei materiali appare superiore, mentre tra le dotazioni tecnologiche spiccano la ricarica wireless per smartphone, Apple CarPlay e Android Auto senza fili, l’head-up display e il sensore Hands-On Detection che rileva la presenza delle mani del conducente sul volante. Una dashboard touch con scorciatoie rapide per il climatizzatore e il navigatore completa l’evoluzione dell’interfaccia di bordo.

Il linguaggio stilistico esterno si allinea a quello più recente adottato da Kia sulla gamma elettrica, con un frontale più pulito e minimale caratterizzato da fari affilati e una nuova firma luminosa. La coda è stata ridisegnata spostando la targa sul paraurti e introducendo gruppi ottici verticali dalla grafica inedita. Le dimensioni crescono leggermente fino a 4,43 metri di lunghezza complessiva, mantenendo invariato il passo a 2,72 metri, mentre il lavoro aerodinamico ha permesso di raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,28. Il debutto europeo della Niro aggiornata è atteso nei prossimi mesi, dopo il lancio già avvenuto nel mercato coreano.