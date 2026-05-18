Kia prepara la Stinger elettrica e valuta anche una versione station wagon

Kia non avrebbe abbandonato l’idea di una berlina sportiva e starebbe lavorando a una possibile erede elettrica della Stinger, il modello che tra il 2017 e il 2023 ha contribuito a ridefinire la percezione del marchio coreano pur senza raggiungere numeri di vendita particolarmente elevati, con circa 138.000 unità consegnate in sette anni.

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I primi segnali di questa direzione sono emersi con il concept Vision Meta Turismo, svelato in occasione degli 80 anni del marchio e pensato per anticipare l’evoluzione della filosofia stilistica Opposites United. Secondo Karim Habib, capo del design Kia, la decisione finale dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio sostenibile tra costi di sviluppo, prezzo di listino e posizionamento di un modello sportivo all’interno di una gamma generalista. L’intenzione, tuttavia, sarebbe quella di non limitare l’offerta futura ai soli SUV, una volontà condivisa dai team di prodotto sia a Seoul sia nel centro europeo di Francoforte.

Kia, dal concept Vision Meta Turismo potrebbe nascere anche una station wagon

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L’ipotesi più interessante riguarda la possibilità che Kia stia valutando anche una variante station wagon accanto alla berlina, una scelta che consentirebbe di proporre un modello capace di coniugare coinvolgimento emotivo e versatilità d’uso, distinguendosi dalla maggior parte delle elettriche attualmente disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda l’esperienza di guida, Jochen Paesen ha preso le distanze dall’approccio adottato da Hyundai su alcuni modelli sportivi a batteria (e di recente anche da Volkswagen), sostenendo che simulazioni di rumori termici o cambi marcia artificiali non corrisponderebbero necessariamente alle aspettative di una clientela più giovane.

Secondo Paesen, responsabile del design degli interni Kia, sarà proprio l’abitacolo a rappresentare l’elemento distintivo della futura sportiva elettrica, con un’esperienza a bordo ripensata rispetto ai canoni delle berline sportive tradizionali. Il modello di serie risulterà inevitabilmente meno estremo del concept, ma potrebbe comunque segnare un cambiamento di approccio significativo per il marchio.