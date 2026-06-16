Kia EV3 ed EV5, trazione integrale per chi non si accontenta del singolo motore

Kia ha deciso che la trazione integrale, finora privilegio riservato ai modelli termici di fascia alta, può tranquillamente diventare un’opzione concreta anche nel segmento elettrico di volume. EV3 ed EV5 arrivano in Italia con la variante AWD.
Entrambi i modelli poggiano sulla piattaforma E-GMP e adottano un nuovo powertrain a doppio motore: 170 CV sull’asse anteriore, 95 CV su quello posteriore, per una potenza complessiva di 265 CV. Numeri che sulla carta spostano sensibilmente l’asticella delle prestazioni rispetto alle versioni a motore singolo.
La EV3 AWD copre il classico 0-100 in 6,6 secondi; la EV5 AWD, più grande e inevitabilmente più pesante, impiega 7,3 secondi. Velocità massima ferma a 180 km/h per entrambe, scelta che non farà felici i puristi ma che riduce i consumi su percorsi autostradali.
La batteria rimane quella da 81,4 kWh già vista nelle versioni Long Range a trazione semplice. L’autonomia dichiara 501-572 km WLTP per la EV3 e 491 km per la EV5. Cifre che il ciclo reale ridimensionerà, come sempre, ma che rimangono competitive nel segmento. Da segnalare anche l’introduzione del caricatore di bordo da 22 kW per la ricarica in corrente alternata: di serie sulle GT-line Plus, optional sulle versioni intermedie, assente sulla entry level Air. La razionalizzazione suona come una piccola provocazione verso chi sperava di accedere alla funzione senza spendere troppo.
Sul fronte allestimenti, la EV3 aggiornata porta con sé una revisione dei contenuti su GT-line e GT-line Plus; la EV5 introduce invece il nuovo allestimento GT-line Plus e nuovi pacchetti opzionali, con un’offerta che si fa più articolata, oltre che più difficile da orientare per il cliente medio.
I prezzi partono, per quanto riguarda la Kia EV3 AWD, da 45.950 euro, con la Kia EV5 AWD che parte da 52.750 euro. Oltre queste nuove aggiunte, la gamma EV3 ha un prezzo di partenza da 36.350 euro, quella EV5 da 44.750 euro. La trazione integrale si paga sempre, anche quando il motore non brucia nulla.