Kia PV5 sorprende il mercato: il van elettrico vende più del previsto

La Kia PV5 sta registrando una risposta commerciale superiore alle previsioni della stessa casa madre, con oltre 8.100 unità vendute a livello globale nel primo trimestre 2026 e una quota di circa il 9% nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri elettrici. Per un costruttore che ha fatto il suo ingresso nel segmento dei van elettrici soltanto con questo modello, i numeri iniziali rappresentano un risultato che sta costringendo Kia a rivedere piani di distribuzione e priorità tra i diversi mercati.

Advertisement

Kia PV5, domanda superiore alle attese e approvvigionamento già sotto pressione

La Kia PV5 è il primo prodotto della nuova famiglia di veicoli professionali e multifunzione del marchio coreano, sviluppato con un’impostazione modulare pensata per famiglie, professionisti e flotte. Il riconoscimento come International Van of the Year 2026 ha rafforzato la credibilità del progetto presso i clienti business, contribuendo a un posizionamento rapido in un segmento tradizionalmente dominato da costruttori europei con una presenza consolidata nei canali professionali.

La difficoltà principale, tuttavia, riguarda proprio la gestione della domanda. Dopo il lancio in Europa e Corea del Sud, la PV5 si prepara a entrare nel corso del 2026 anche in Giappone, Australia e Canada, ma la capacità produttiva deve ora sostenere richieste provenienti da mercati che competono tra loro per ottenere le stesse unità. Roland Rivero, responsabile della pianificazione prodotto di Kia Australia, ha indicato l’approvvigionamento come una delle sfide principali, spiegando che il successo globale del modello, particolarmente marcato in Europa, impone a ogni filiale nazionale di negoziare la propria quota di veicoli. La filiale australiana punta infatti inizialmente a circa 50 unità al mese, pur ritenendo che la domanda potenziale potrebbe essere superiore.

Advertisement

La vera incognita per Kia è come distribuire i volumi tra mercati dove la PV5 sta già funzionando e Paesi dove deve ancora debuttare. Sottrarre unità all’Europa per servire Australia o Canada rischierebbe di rallentare lo slancio commerciale, ma una partenza troppo cauta nei nuovi mercati potrebbe far perdere slancio. Per flotte e aziende, del resto, i tempi di consegna contano quanto il prodotto stesso, e un van che non si riesce a ottenere in tempi ragionevoli finisce per cedere terreno a chi è già disponibile in concessionaria. Molto dipenderà dalla velocità con cui Kia riuscirà ad adeguare la produzione a una domanda che, almeno per ora, cresce più in fretta dell’offerta.