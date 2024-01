Incentivi auto, quali sono le elettriche più economiche da comprare?

Se siete a caccia di un nuovo veicolo, allora senza dubbio gli incentivi auto di quest’anno sono un’ottima cosa da sfruttare. Le auto elettriche sono le più ambite del momento e ci consentono proprio di usufruire di tali agevolazioni, in modo da pagare ancora meno. Vediamo quali sono i modelli più convenienti per il 2024.

Auto elettriche del 2024

Da pochi giorni, precisamente dal 23 gennaio, sono partiti gli incentivi auto 2024. Il Governo ha infatti lanciato l’iniziativa all’insegna della sostenibilità. Per chi ha acquistato o ha già firmato un contratto d’acquisto di una nuova auto in questi primi giorni del 2024 le somme vanno da un massimo di 5.000 euro per un’elettrica con rottamazione a un minimo di 2.000 euro, a seconda che ci sia o meno la rottamazione di una precedente auto inquinante. Si tratta quindi di un’occasione davvero ghiotta per passare all’elettrico. Ma quali sono i modelli più economici? Ecco la top 5:

Dacia Spring

Renault Twingo

smart EQ fortwo

DR 1.0 EV

Nissan Leaf

Partiamo dalla prima in elenco, la Dacia Spring. Si tratta dell’elettrica più economica venduta nel nostro Paese. Motore elettrico da 45 CV, trazione anteriore e una batteria da 26,8 kWh. Il prezzo base è di 21.450 euro. Con gli incentivi auto 2024 viene invece a costare 18.450 euro, ma se si rottama una vecchia auto inquinante il prezzo scende a 16.450 euro.

La Renault Twingo è l’altro modello particolarmente economico. Il costo base è infatti di 22.550 euro, che scende a 19.550 euro con gli incentivi. Rottamando anche il vecchio veicolo inquinante si arriva invece a pagare solo 17.550 euro. Tra le caratteristiche del modello spiccano la trazione posteriore con motore da 82 cavalli e accumulatore da 22 kWh.

Incentivi auto, gli altri modelli elettrici consigliati

Proseguiamo la nostra classifica con un altro modello che diversi anni fa stava rivoluzionando il mercato, poi ha decisamente frenato, pur conservando una buona fetta di estimatori. Stiamo parlando dei veicolo Smart, e nello specifico la smart EQ fortwo. Prezzo base di listino fissato a 25.210 euro. Con gli incentivi scende a 22.210 euro. Rottamando il proprio veicolo si arriva invece a 20.210 euro.

Al quarto posto troviamo invece la DR 1.0 EV. E la new entry di questo 2024 e promette di fare bene nell’ormai folto settore delle auto elettriche. Motore a trazione posteriore da 61 CV e batteria da 31 kWh. Il costo base è di 26.900 euro, ma questa auto italiana con origini cinesi può scendere a 23.900 euro grazie agli incentivi. Con rottamazione costa ancora meno, 21.900 euro.

Per l’ultima posizione siamo saliti un po’ di livello e passiamo alla Nissan Leaf (scavalcando la Fiat 500e che è invece decisamente più economica e che rappresenta comunque un’ottima scelta). Per il prezzo saliamo oltre i 30 mila euro, il costo di listino è infatti di 34.200 euro, ma con gli incentivi si scende a 31.200 euro. Rottamando il proprio veicolo si arriva invece a pagare soltanto 29.200 euro. Il motore e la trazione anteriore sviluppano 150 CV e gode di un accumulatore da 40 kWh.