Auto Apple, l’elettrica a guida semi-autonoma è a una svolta

Da un po’ di tempo si parla di una grande new entry nel mondo dell’autmotive e ora l’auto di Apple sembra un evento sempre più concreto, anche se non stanno mancando le difficoltà. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il veicolo completamente elettrico della mela morsicata sarà posticipato. Probabilmente non entrerà in produzione prima del 2028.

Non solo Xiaomi

Di recente il colosso cinese del mondo tech. Xiaomi, ha lanciato la sua SU7, un’auto elettrica che ha subito destato l’interesse del pubblico, viste le grandi prestazioni promesse. Ora però è un altro colosso della tecnologia a entrare a gamba tesa nel settore. Stiamo parlando del re indiscusso del tech: Apple. La casa di Cupertino ha da tempo fiutato l’affare delle auto elettriche. Inoltre, la spinta tecnologica che le automobili stano avendo negli ultimi tempi, con vetture che si stanno praticamente trasformando in computer viaggianti (un po’ come successo con i telefonini che sono diventati gli attuali smartphone) invoglia non poco le industrie tech a cimentarsi nell’automotive.

Per l’auto Apple (le cui immagini sono state generate dall’intelligenza artificiale) però le cose non sono così semplici come inizialmente si credevano. Secondo le news che rimbalzano dagli States, l’azienda di Cupertino sta ridimensionando notevolmente i suoi progetti in merito a questo veicolo. Ciò però non significa che l’idea sia abortita, ma semplicemente posticipata. Il veicolo è stato brevettato con il nome in codice di Project Titan ed è costato già un miliardo di dollari all’anno. Una cifra enorme che ha costretto Apple a rivedere un attimo i suoi piani. Quel che sappiamo al momento, infatti, è che lo sviluppo in questione potrebbe portare al modello di serie non prima del 2028.

Auto Apple con guida semi-autonoma

Il progetto è a una svolta. In 10 anni, come abbiamo visto, i miliardi spesi sono stati tantissimi (uno all’anno) e la pianificazione è stata più volte interrotta per cambi di leadership e licenziamenti vari. Insomma, una corsa agli ostacoli che ha provato non poco Apple e che ora rischia di arrivare al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’azienda vuole ancora credere in tale progetto, ma se anche questa ultima pianificazione dovesse andare male e rivelarsi particolarmente dispendiosa economicamente, allora non resterà che abbandonare tutto e concentrarsi nuovamente soltanto sui vari Mac.

Se inizialmente il progetto prevedeva un’auto a guida autonoma, ora si passa alla guida semi-autonoma. Il conducente riceverà quindi un’assistenza su autostrada e potrà lasciare che il veicoli proceda da solo senza però staccare davvero le mani dal volante. Insomma, potrò anche farlo, ma sarà comunque necessario che presti la massima attenzione a ciò che farà l’auto. Tale sistema di guida somiglia molto ai sistemi Cruise control offerti da Tesla. Inoltre, l’azienda spera di riuscire a conferire all’auto un design elegante e sistemi di sicurezza avanzati, i quali saranno offerti tramite un’interfaccia utente unica, naturalmente sviluppata da sè con il suo iOS.