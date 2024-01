Hyundai Palisade pronta per la seconda generazione, le novità

Il modello di ispirazione rimane la Santa Fe, ma per la nuova Hyundai Palisade, ormai pronta alla seconda generazione, non mancano le novità. Il SUV è stato spiato durante alcuni test su strada. Scopriamo insieme cosa dovrebbe offrire ai suoi futuri proprietari.

Next generation

Sono già passati 6 anni dal suo debutto. La Hyundai Palisade originale infatti venne presentata nel 2018, disponibile alla vendita poi nell’anno successivo. Nel 2022 c’è stato il primo restyling, ma ora è tempo di passare alla next generation. Il rilascio dovrebbe arrivare nel 2025, ma intanto ne è stato avvistato un prototipo per le prove su strada. Come sempre, il design è nascosto sotto il rivestimento mimetico, ma ciò non può nascondere le evidenti somiglianze di stile con la già citata Santa Fe. Mentre la casa automobilistica punta al rinnovamento con nuove tecnologie presentate al CES di Las Vegas, ad esempio la singolare e interessantissima Mobion, l’auto che procede lateralmente come un granchio, gli ingegneri sono al lavoro per preparare al meglio questa nuova versione della Palisade.

Il nuovo modello presenta un frontale leggermente più verticale rispetto a quello attuale. Nelle foto spia si vedono i nuovi fari e le luci di marcia diurna. Sembra invece confermata la grande griglia come nel modello attuale. La piattaforma di base sarà invece diversa da quella del modello attuale e presenterà un passo più lungo. Ciò permetterà all’azienda di avere un abitacolo più ampio, ma anche nuovi propulsori, tra cui un sistema ibrido da 2,5 litri e un V6 turbo da 3,5 litri, che sostituirà il V6 da 3,8 litri della prima generazione.

Hyundai Palisade, un modello molto diverso?

Dalle foto spia purtroppo non si possono ricavare ulteriori informazioni, ma da quel poco che abbiamo visto è chiaro che la seconda generazione di questa Hyundai Palisade presenterà non poche differenze stilistiche rispetto al suo predecessore. Ciò è stato confermato anche Olabisi Boyle, vicepresidente della pianificazione dei prodotti Hyundai, il quale alla fine dello scorso anno aveva dichiarato che l’aspetto del veicolo sarà significativamente diverso rispetto alla precedente versione. Per rendere chiara la cosa ha infatti paragonato tali cambiamenti a quelli effettuati sulla Santa Fe. Insomma, una vera e propria riprogettazione che comprenderà quindi molte differenze dal modello attuale? E l’uscita? Considerando che l’attuale Palisade è stato aggiornato a inizio 2022, ipotizziamo quindi il lancio della next generation entro il 2025.