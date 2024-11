Il Range Rover più estremo ed esclusivo che c’è, tutto merito di Brabus

Quando si parla di lusso, è indiscutibile che le scelte e i gusti possano essere molto distanti. Ciò che conta è il risultato che soddisfa le aspettative di chi ha a disposizione una consistente somma di denaro. La nuova Range Rover, che già di per sé rappresenta una delle auto più lussuose al mondo, non ha bisogno di personalizzazioni speciali per offrire un comfort extra. Ma non c’è mai fine al lusso, specie in questo settore.

Per coloro che desiderano distinguersi e possedere qualcosa di unico, BRABUS entra in gioco come solo questo team sa fare, proponendo un’edizione esclusiva che ridefinisce il concetto di SUV di lusso. Il BRABUS 600 PEETCH è infatti un perfetto esempio di come l’azienda tedesca prenda una Range Rover e la possa trasformare (ancora di più) in un capolavoro, soprattutto “su misura”.

Dando uno sguardo all’esterno, lo speciale Range Rover presenta una vernice arancione tenue, una tonalità che cattura immediatamente l’attenzione, interrompendo solo la parte dei fari, creando un effetto visivo decisamente notevole. A differenza delle altre versioni, i cerchi in lega da 24 pollici sono imponenti, con un design elegante che ricorda quello di una elegante Mercedes piuttosto che il solito stile sportivo. Le sospensioni pneumatiche sono state modificate, abbassando l’auto di 20 mm, un dettaglio che contribuisce a migliorare la stabilità senza compromettere il comfort.

Gli interni della BRABUS 600 PEETCH sono una vera goduria per i sensi, con finiture di alta qualità che combinano pelle trapuntata a rombi sui sedili, pannelli delle porte e pavimento. Gli accenti in carbonio sul cruscotto e sui pannelli laterali aggiungono un tocco di modernità e sportività, mentre i pedali in alluminio donano un aspetto che ogni appassionato si aspetta da una belva come questo “aggiornato” Range Rover.

Ma non è solo l’estetica a distinguere questa versione dalla tradizionale Range Rover. Sotto il cofano, il motore V8 biturbo da 4,4 litri risulta potenziato grazie a una centralina che eleva la potenza a ben 600 CV, permettendo al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, con una velocità massima di 250 km/h.

Il sistema di scarico sportivo in acciaio inox con terminali in titanio offre un suono avvolgente, perfetto per sottolineare la sua potenza. La configurazione ideata e applicata da BRABUS dona così un ulteriore punto di arrivo per il SUV britannico che conquista ulteriore lusso e esprime prestazioni ancora più straordinarie.