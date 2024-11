Per i cinesi le grandi Case tedesche producono “auto per vecchi”

L’aria è cambiata per diversi blasonati marchi europei, non solo dati delle vendite alla mano ma anche sulla percezione di questi lontano dal Vecchio continente. Le auto tedesche, infatti, sembrano non riscuotere più il successo di una volta in Cina, soprattutto tra i giovani.

Già, perché le nuove generazioni di cinesi, protagonisti di un mercato oggi fondamentale per diversi grandi marchi, sembrano orientarsi verso modelli locali. Ferdinand Dudenhöffer, esperto del settore automotive, ha spiegato a Focus Germania che questo cambiamento di percezione è uno dei fattori principali della crisi dell’industria automobilistica tedesca.

Le auto tedesche, avvertite dai giovani cinesi come “auto del passato”, più convinti da una campagna di promozione dell’innovazione locale, hanno lentamente perso terreno nel Paese del Dragone. Il tutto, insieme ai costi di produzione elevati e alle normative europee che hanno danneggiato le performance complessive.

Per anni, BMW, Audi e Mercedes hanno dominato il mercato cinese, un’area strategica che, entro il 2030, avrebbe potuto eguagliare la somma dei mercati statunitense ed europeo. Tuttavia, la recente flessione delle vendite non sembra essere un fenomeno passeggero, ma una tendenza che, secondo Dudenhöffer, è destinata a intensificarsi.

Sempre più giovani cinesi considerano i marchi tedeschi poco moderni, preferendo alternative domestiche. Il cambio di rotta è attribuibile alla percezione di un rapporto qualità-prezzo migliore nei modelli locali e alla supremazia tecnologica che questi offrono. Le vetture cinesi, infatti, si distinguono per l’innovazione tecnologica, con sistemi operativi avanzati, funzioni di guida autonoma di nuova generazione e abitacoli intelligenti. Spesso tanto quanto le alternative tedesche.

Tutti questi elementi rappresentano un vantaggio competitivo che rende le auto tedesche, seppur ancora sinonimo di qualità, meno attrattive per una clientela che apprezza la modernità e il dinamismo. A confronto, modelli come Audi, BMW e Mercedes appaiono meno all’avanguardia e più legati a un passato che non riflette i gusti e le esigenze delle nuove generazioni in Cina. Siamo davanti a un’ulteriore sfida per Case tedesche, chiamate a rinnovarsi per recuperare terreno in uno dei mercati più cruciali per il futuro del settore.