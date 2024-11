Xpeng approda anche in Regno Unito, si tratta dell’ottavo Paese europeo

La casa automobilistica cinese Xpeng sta accelerando la sua espansione in Europa, preparando il debutto ufficiale nel mercato britannico con il SUV elettrico G6, previsto per l’inizio del 2025.

Dopo l’anteprima al Goodwood Festival of Speed nel luglio scorso, Xpeng ha siglato una partnership strategica con International Motors Limited (IML), distributore di veicoli in Regno Unito, Irlanda e Nord Europa, per supportare la commercializzazione del modello. Quello della casa produttrice cinese è l’ennesimo tassello del suo ingresso nel Vecchio continente, un passo arrivato le speculazioni su una possibile struttura del brand costruita in Europa per evitare i dazi.

Per il marchio cinese la proposta per il primo veicolo in Regno Unito non poteva che ricadere sul G6 un punto di svolta per la mobilità elettrica proposta da Xpeng. Il G6, grazie a un’architettura avanzata a 800 volt, mette in mostra la propria capacità di ricarica ultra-rapida. Si passa infatti dal 20 all’80% in soli 15 minuti, utilizzando caricabatterie da 280 kW.

Dotato di tecnologie innovative e un design moderno, il SUV punta a “ridefinire l’esperienza di guida”, come sottolineato da Alex Tang, responsabile delle operazioni globali di Xpeng. L’obiettivo è offrire veicoli che combinino intelligenza artificiale, sostenibilità e piacere di guida, un pacchetto che sta raccogliendo apprezzamenti in primis presso i giovani in patria.

International Motors, già partner di marchi come Hyundai e Mitsubishi, gestirà sia la distribuzione sia i servizi post-vendita, garantendo un’esperienza adeguata e completa per i clienti britannici. La partnership dimostra l’ambizione di Xpeng di imporsi come leader nel settore, seguendo il successo delle sue operazioni portate avanti in paesi come Germania, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Con il G6, Xpeng offre un veicolo pensato per una nuova generazione di automobilisti, offrendo prestazioni elevate, efficienza energetica e tecnologia d’avanguardia. Il lancio britannico rappresenta una mossa strategica per espandere ulteriormente il marchio, sostenuto anche dalla collaborazione con Volkswagen.