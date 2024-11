Auto GPL, ancora positivo il trend italiano a fine 2024

Si parla tanto (forse potremmo dire anche sempre e solo) di auto elettriche ma c’è un’altra categoria di veicoli che sta conoscendo una rinnovata vitalità. Probabilmente si tratta anche di una tendenza inaspettata, perché di questo si tratta: un trend positivo che non si ferma. Il mercato delle auto a GPL, infatti, è in netta ripresa in Italia, spinto dalla crescente necessità di risparmio. Il periodo di incertezze economiche non coinvolge certo solo le case produttrici ma, ovviamente, anche i consumatori.

Nonostante l’iniziale entusiasmo per le auto elettriche, molti automobilisti continuano a preferire motorizzazioni tradizionali, e il GPL si rivela una scelta ideale per chi vuole contenere i costi senza rinunciare a una notevole mobilità. Grazie al suo basso costo al distributore e alle emissioni più contenute rispetto a benzina e diesel, il GPL torna protagonista. Eppure la scadenza europea del 2035, pronta a favorire le auto elettriche, resta dietro l’angolo e chi può sta acquistando adesso.

L’aumento delle vendite di veicoli a GPL, cresciuto del 9% nel 2023 e consolidatosi nel 2024, si deve anche agli ecobonus che hanno aiutato anche questa motorizzazione. Secondo i dati dell’Unrae, parlando di veicoli attualmente proposti anche a GPL, la Dacia domina la classifica con modelli come la Sandero, che ha venduto oltre 39.000 unità nel 2024, e la Duster, seguita dalla Renault Captur.

Questi veicoli rappresentano una scelta strategica per chi cerca economicità e affidabilità. Anche marchi italiani come Lancia mantengono il loro peso, con la Ypsilon GPL che resta apprezzata, nonostante la fine programmata per la sua produzione allo scadere del 2024.

A ottobre, altre protagoniste del segmento GPL sono state la Renault Clio e i modelli del marchio DR, come 5.0, 3.0 e 6.0, molto richiesti dagli italiani. Anche SUV come Kia Sportage e Hyundai i20 hanno trovato spazio nel cuore e nel portafogli degli italiani, dimostrando che la domanda di auto economiche e versatili di questa tipologia è ancora in crescita.

Inevitabile considerare che ci troviamo in un contesto dove i produttori stanno bilanciando innovazione e tradizione, argomenti che devono incontrare la domanda al momento molto incerta del pubblico. Così, mentre l’attenzione globale si sposta verso l’elettrico, il GPL si riesce a confermare una valida alternativa.