Il camper elettrico che Volkswagen aveva cancellato: debutto a fine mese

Volkswagen ha annunciato che al Caravan Salon 2026, dal 28 agosto al 6 settembre, debutterà la concept ID. California Cruise, prototipo che anticipa una famiglia intera di camper elettrici in arrivo gradualmente fino al 2028. Base tecnica, l’ID. Buzz, come da copione. La notizia, però, non è il debutto in sé, ma è che questo progetto era già stato congelato.

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Nel 2024, Lars Krause, responsabile vendite e marketing di Volkswagen Veicoli Commerciali, aveva spiegato che “la necessità di questo tipo di veicolo non esiste ancora”. Domanda limitata, tempismo sbagliato, progetto in pausa. Nel frattempo, per tenere viva la gamma, Volkswagen aveva optato per una soluzione di compromesso: una T7 California ibrida plug-in, pragmatica ma meno iconica.

Adesso il vento è cambiato. La domanda di elettrico in Europa ha ripreso a salire, e Wolfsburg ha tirato fuori dal cassetto i disegni dell’ID. California. Krause nel 2024 aveva già lasciato uno spiraglio aperto, ammettendo che “una potenziale versione californiana dell’ID. Buzz sarebbe iconica”. Il tipo di argomento che in una riunione di marketing finisce sempre per vincere.

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La questione tecnica, però, resta sul tavolo. L’ID. Buzz attuale tocca i 480 km di autonomia WLTP e ricarica fino a 200 kW in corrente continua: numeri buoni per un furgone, meno rassicuranti per chi pianifica traversate con tenda e bici sul retro.

Un camper non è un’utilitaria: i km contano doppio, le soste di ricarica costano in termini di viaggio vissuto. È probabile che al Caravan Salon Volkswagen presenti anche qualche aggiornamento sostanziale all’architettura dell’ID. Buzz, quindi autonomia estesa e tempi di ricarica ridotti, per rendere la piattaforma davvero compatibile con l’uso nomade.

Il quadro si allarga ulteriormente se si considera che Volkswagen ha in casa un arsenale di veicoli commerciali elettrici: e-Transporter, e-Caravelle, e-Crafter. Tutti candidati potenziali per nuove declinazioni camper, così come Caddy, Multivan e Crafter hanno già le rispettive versioni California e Grand California a combustione interna.

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La tradizione Volkswagen nel campeggio risale al primo T1. Sessant’anni dopo, l’elettrico arriva, con qualche anno di ritardo e un ripensamento nel mezzo.