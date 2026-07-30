Golf da 1.000 CV: qui Volkswagen ha dimenticato l’educazione

Mille cavalli in una Golf e non è un errore di battitura. Volkswagen Motorsport Sudafrica ha preso la scocca di una Golf, ci ha infilato il cinque cilindri turbo da 2,5 litri di derivazione Audi RS3, ha alzato la pressione del turbo fino a strappare oltre 1.000 CV e ha vestito il tutto con una carrozzeria interamente in fibra di carbonio. Il risultato, evidentemente, è una macchina da guerra.

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Il pretesto è il 75esimo anniversario di Volkswagen in Sudafrica. Il modo scelto per festeggiarlo, però, è tutt’altro che protocollare: solo una Golf spogliata fino alle ossa, imbottita con gabbia di sicurezza e rimontata pezzo per pezzo per vederla correre.

I pannelli in fibra di carbonio coprono praticamente tutto ciò che non è scocca: cofano, paraurti, specchietti. Volkswagen la definisce, appunto, “carrozzeria interamente in fibra di carbonio”, e l’effetto visivo lo conferma. Splitter aggressivo, estensioni dei parafanghi riviste, alette aerodinamiche sull’anteriore e una gigantesca ala a collo di cigno sul posteriore. La deportanza sembra davvero essere l’ossessione principale qui.

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Sotto il cofano, il merito va alla specialista tedesca Bar-Tek, che ha fornito componenti e competenze per portare il cinque cilindri da 400 CV base a oltre il triplo. La gestione è affidata a una centralina Motec, mentre il cambio è un sequenziale Sadev costruito appositamente per questo scopo. Volkswagen la chiama Golf GTI, ma con trazione integrale e quel powertrain, chiamarla “R” è già un eufemismo.

L’obiettivo era la Zwartkops Top of the Hill Challenge di Pretoria del 26 luglio. Una gara in salita su un tracciato lungo circa 1,9 km che parte dalla curva quattro del circuito di Zwartkops e lo percorre in senso inverso fino alla curva cinque, un layout volutamente bizzarro.

Al volante era stato scelto Jonathan Mogotsi, che conosce bene le corse turismo sudafricane e ha già firmato un’apparizione alla 24 Ore del Nürburgring. Insieme a lui, due Golf GTI di serie. Purtroppo, però, al momento della competizione, problemi tecnici ne hanno impedito la partecipazione dopo le qualifiche. La belva, almeno, si è fatta notare anche senza ruggire troppo in pista.