I SUV rappresentano un segmento di nicchia ma affascinante, con un seguito di appassionati che li apprezza soprattutto per la loro capacità di affrontare le difficoltà, sia in città che fuori dalle strade urbane. Se avete intenzione di acquistare un veicolo robusto e con trazione integrale, vale la pena consultare quali sono i riferimenti, ovvero i migliori modelli 4×4 che potrai acquistare nel 2025. Non mancano anche alcune sorprese all’interno della lista dei modelli a trazione integrale più in vista.

Jeep Wrangler è il perfetto erede della storica Willys, un veicolo che è riuscito a mantenere intatto il legame con le sue radici, evolvendosi nel contempo per rispondere alle esigenze moderne. La Wrangler 2025 è disponibile esclusivamente con motorizzazione ibrida plug-in da 380 cavalli e 637 Nm di coppia, con 51 km di autonomia puramente elettrica. Anche con il passaggio a una motorizzazione ibrida, conserva tutta la sua vocazione da fuoristrada con trazione 4×4, riduttore, bloccaggi dei differenziali e angoli di attacco e uscita da vero fuoristrada.

Il Land Rover Defender, altro grande mito del settore, è tornato in grande stile. Dopo un periodo di assenza, è stato rinnovato con maggiore raffinatezza, ma senza compromettere la sua capacità di affrontare ogni tipo di terreno. Il Defender è disponibile in tre diverse lunghezze (90, 110, 130) e offre motorizzazioni diesel, benzina e ibride plug-in, con potenze che arrivano fino a 635 CV. La sua versatilità è ciò che lo rende una scelta ideale per chi cerca un SUV di classe senza rinunciare alle capacità da fuoristrada.

Mercedes Classe G è il primo modello che viene in mente quando si parla di fuoristrada. Iconica e facilmente riconoscibile, la Classe G non solo ha saputo mantenere il suo design classico, ma è stata anche aggiornata con la versione completamente elettrica. Con una potenza di 587 cavalli, questa nuova variante rappresenta solo una delle diverse opzioni disponibili, che comprendono anche motori a combustione microibridi (diesel da 367 CV, benzina da 449 CV e AMG da 585 CV).

Una sorpresa in questa lista è la Subaru Forester, che non è propriamente un fuoristrada 4×4 puro, ma si distingue per il suo approccio “country-style”, tipico del marchio giapponese. Con un motore microibrido da 153 CV e trazione integrale simmetrica (SAWD), la Forester è capace di affrontare percorsi difficili grazie agli angoli di attacco e uscita rispettivamente di 20,4 e 25,7 gradi, e al sistema X-MODE.

La Suzuki Jimny non è più disponibile come normale autovettura, ma rimane un punto di riferimento per chi cerca un piccolo fuoristrada versatile. Con un motore da 102 CV, trazione integrale, riduttore e angoli di attacco, ventrale e uscita che la rendono perfetta per affrontare terreni difficili, la Jimny si fa valere anche nella versione commerciale, mantenendo le sue caratteristiche tecniche intatte.

La Suzuki Swift rappresenta una vera sorpresa. Pur essendo una citycar del segmento B, è l’unico modello di questo tipo a offrire trazione integrale, una sicurezza in più che non tutti i piccoli SUV possono vantare, pur non essendo pensato per avventure fuoristrada.

A chiudere, il Toyota Land Cruiser continua a essere una delle scelte più affidabili per gli amanti del fuoristrada. Con un motore diesel 2.8 da 204 CV, trazione integrale con bloccaggio del differenziale centrale e una serie di sistemi avanzati come il Multi-Terrain Monitor e la selezione multi-terreno, la Land Cruiser mantiene il suo status di leggenda con angoli di attacco e uscita che le permettono di affrontare i terreni più difficili senza difficoltà.