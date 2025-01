Molti consumatori, all’arrivo dell’attesa novità con il Dacia Bigster, si sono chiesti se potesse essere disponibile con una configurazione che comprendesse trazione ibrida, automatica e integrale. Negativo, almeno per ora, ma uno spiraglio di luce si è aperto per un altro modello. Al momento, la Bigster è disponibile solo con trazione ibrida e automatica, oppure con trazione integrale, ma non entrambe le opzioni insieme. La situazione potrebbe evolversi entro la fine dell’anno, grazie al Duster.

Durante la conferenza stampa dei premi Auto Europea dell’Anno 2025, dove il Duster si è classificato al quarto posto, il CEO di Dacia, Denis Le Vot, ha rivelato che è in arrivo una nuova tecnologia per il sistema di trazione integrale.

Secondo quanto riportato dalla rivista Autocar, Denis Le Vot ha dichiarato: “Entro la fine del 2025, introdurremo una soluzione ibrida anche per la versione 4×4. Elettrificheremo l’asse posteriore con un motore elettrico, creando un ibrido con cambio automatico. Inoltre, ci sarà una versione GPL, il tutto a un prezzo competitivo, come è tradizione per Dacia”.

Attualmente, il Duster 4×4 con motore a benzina turbocompresso da 130 CV e cambio manuale a sei marce ha un prezzo di partenza di 26.400 euro. La versione ibrida da 140 CV parte dalla stessa cifra, mentre la Bigster 4×4 ha un costo di partenza di 24.800 euro e la versione Hybrid 155 parte da 29.300 euro.

Secondo Autocar, è altamente probabile che la stessa tecnologia motorizzazione venga adottata anche dalla Bigster, che, pur essendo più grande, condivide molte caratteristiche con il Duster. Le Vot ha inoltre anticipato che la Dacia ha in programma una versione completamente elettrica del Duster, ma che questa arriverà con la prossima generazione del modello, probabilmente dopo il 2030.

Nel frattempo, la prima auto elettrica del marchio, dopo la Spring, sarà la Sandero, attesa nel 2027. Il CEO ha anche confermato che, a fine novembre, il Duster ha conquistato il titolo di SUV più venduto in Europa, superando altri modelli in tutte le categorie di dimensioni.