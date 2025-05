Hyundai Tucson, promozioni di maggio con anticipo zero e tasso quasi nullo

Nel panorama delle promozioni auto di maggio, Hyundai si distingue con un’offerta estremamente competitiva dedicata al suo SUV di punta, il Tucson.

Advertisement

La casa coreana propone una vantaggiosa formula di finanziamento su tutta la gamma, caratterizzata da tasso di interesse nominale allo 0% (TAN) e TAEG ridotto allo 0,74%, applicato in particolare sulla versione Full Hybrid.

Advertisement

L’iniziativa riguarda ogni motorizzazione disponibile e tutti gli allestimenti del modello Tucson, spaziando dal versatile 1.6 diesel mild hybrid da 136 CV, al 1.6 turbo benzina da 160 CV, fino alle più sofisticate declinazioni ibride. In particolare, il Full Hybrid da 215 CV e il Plug-in Hybrid da 253 CV offrono elevate prestazioni abbinate a bassi consumi. Quest’ultima versione consente anche di viaggiare fino a 65 km in modalità 100% elettrica, ideale per la guida urbana e a basso impatto ambientale.

Gli allestimenti tra cui scegliere includono le configurazioni X-Tech, Business, Excellence e la più sportiva N-Line. Un esempio concreto potrebbe essere la Tucson Full Hybrid X-Tech da 215 CV che è acquistabile con un piano finanziario che prevede anticipo zero e rata mensile di 366 euro per 35 mesi, con chilometraggio incluso fino a 45.000 km. Alla fine del periodo si potrà decidere se riscattare il veicolo al valore futuro garantito di 22.350 euro, cambiarlo con un’altra Hyundai o restituirlo senza penalità.

Ma non finisce qui per la casa automobilistica coreana. La promozione di questo periodo prevede anche importanti sconti sul prezzo di listino: fino a 2.500 euro di vantaggio sull’ibrido full, 3.000 euro sul mild hybrid, e ben 4.500 euro sulla variante plug-in hybrid. Il tutto senza obbligo di finanziamento, rendendo l’offerta interessante anche per chi preferisce l’acquisto diretto.

Advertisement

Tale strategia commerciale conferma l’obiettivo di Hyundai, ovvero offrire tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile, con formule flessibili e pensate per tutte le esigenze di mobilità.