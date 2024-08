Consumo aria condizionata: il test su una Tesla Model Y

Stiamo iniziando a familiarizzare con le auto elettriche ed è interessante anche analizzarne i consumi e confrontarli con quelli di un’auto con motore endotermico. Non solo i consumi di “carburante” in senso stretto, ma anche di energia mentre si utilizza l’auto. Ed è il test condotto da ADAC che, presso il Technology Center di Landsberg am Lech, ha condotto una simulazione su quanto l’aria condizionata incide sui consumi di un’auto elettrica.

Cosa dice il test ADAC sull’uso dell’aria condizionata nelle auto elettriche

Il test, eseguito in un laboratorio nel quale è possibile simulare temperature molto elevate o molto basse (con un range da -20°C a 40°C). L’esperimento ha visto una Tesla Model Y messa per otto ore sotto delle lampade UV raggiungendo i 35° e simulando di fatto quello che potrebbe accadere quando un’auto elettrica si ritrova in mezzo al traffico durante una giornata estiva.

A inizio esperimento l’auto aveva un livello di carica del 60% e poi si è accesa l’aria condizionata impostandola a una temperatura di 20°C attivando anche la modalità Camp presente sulla Tesla Model Y grazie alla quale avere una temperatura costante. Con le lampade UV utilizzate da ADAC il cruscotto della Tesla Model Y ha raggiunto temperature fino a 45°C mentre il parabrezza ha superato anche i 60°C.

Per quel che riguarda l’autonomia l’impianto di climatizzazione sempre acceso ha determinato un utilizzo di circa 1,5 kW di potenza con piccole variazioni durante le prove condotte (apertura degli sportelli, spostamento delle lampade, eccetera). Durante tutte le 8 ore di test, quindi, l’auto ha consumato 12 kWh di energia, rappresentando il 16% di perdita della carica della batteria. Quindi complessivamente il veicolo ha consumato il 2% di energia ogni ora.

Confrontando questo dato con quello che si verifica sulle auto a combustione emerge come un’auto a benzina o a gasolio avrebbe in media consumato tra 1 e 1,5 litri di carburante ogni ora per 8-12 litri di carburante per l’intera durata dell’esperimento. Quindi non solo le auto elettriche non rischiano di consumare tutta l’energia e lasciare i passeggeri a piedi se rimangono per molte ore bloccati nel traffico (a condizione di avere una quantità sufficiente di energia), ma a parità di condizioni l’utilizzo di energia delle auto elettriche non emette emissioni inquinanti nell’ambiente come invece fanno le auto con motore a combustione.