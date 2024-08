AC Cars, restyling di un mito: ecco la Cobra GT Coupé

AC Cars fa rivivere la leggendaria AC Cobra presentando la nuova Cobra GT Coupé. Eccezionale non solo perché si tratta di un ritorno a dir poco storico, ma è anche la prima coupé Cobra mai prodotta, ispirata alla tradizione motorsport dell’azienda britannica.

La Cobra GT sarà realizzata in edizione limitata, offrendo caratteristiche davvero sorprendenti. La Coupé, degna del proprio nome, mantiene i tratti distintivi che l’hanno resa iconica nel tempo. La nuova Cobra GT Coupé presenta dettagli rinnovati, tra cui il tetto ispirato alla coupé A98, un’altra storica vettura che partecipò alla 24 Ore di Le Mans del 1964.

Per celebrare il lancio della nuova vettura, il produttore ha svelato alcuni dettagli sull’imminente Clubsport Edition. La Cobra GT sarà prodotta in soli 99 esemplari e sarà dotata di un motore V8 da 810 CV. Non c’è dubbio come questa sportiva si presenti come un’auto estremamente performante. L’azienda stessa la definisce “estrema” e sottolinea che è progettata per eccellere in pista.

Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine del prossimo anno. Successivamente, AC Cars introdurrà una versione di produzione più sobria della Cobra, disponibile con due opzioni di motore. Si potrà scegliere tra un V8 aspirato da 456 CV e un V8 sovralimentato da 730 CV. Si prevede che entrambi i motori saranno derivati dalla Ford Mustang GT.

Non sono disponibili molti dettagli su questa incredibile vettura, ma AC Cars ha già annunciato che la distribuzione del peso sarà quasi perfetta e che la Clubsport Edition peserà meno di 1.450 kg. Per quanto riguarda le dimensioni, la vettura misurerà 4,2 m in lunghezza, 1,9 m in larghezza e avrà un passo di 2,5 m.

Lo stile della Cobra GT Coupé non può essere che inconfondibile, con l’anteriore della mitica Cobra, un lungo cofano curvilineo e i parafanghi posteriori enfatizzati richiamando un design retrò. Il nuovo tetto si integra perfettamente con il design mostrando un’interpretazione moderna ben riuscita di una già elegante GT degli anni ’60. La parte posteriore di questa AC Cars si distingue per la caratteristica Kammtail, ispirata alla coupé A98, un elemento di design improntato alle prestazioni aerodinamiche.

La GT Coupé promette una velocità massima ancora più elevata rispetto alla roadster, che raggiunge i 278 km/h. Disponibile con trasmissione manuale a sei marce o automatica a 10 marce, la coupé avrà un prezzo di partenza di €381.825 escluse tasse, rimanendo un’esclusiva per quegli appassionati che possono permettersi un gioiellino simile.