Hyundai Ioniq 5 da record: oltre 670.000 km percorsi e batteria efficiente all’88%

Nel mondo dell’elettrico, uno dei timori più diffusi tra i consumatori riguarda il degrado della batteria, un fattore che può comportare costi elevati in caso di sostituzione. In alcuni casi, un nuovo pacco batterie può superare diverse decine di migliaia di euro, rendendo il tema della durabilità particolarmente sensibile. È proprio per questo che la storia di Lee Young-Heum, ex rappresentante commerciale sudcoreano, sta facendo notizia. Con la sua Hyundai Ioniq 5, Lee ha percorso la sorprendente distanza di 580.000 chilometri in meno di tre anni.

Questo traguardo impressionante ha spinto il Hyundai-Kia Research Institute a richiedere l’auto per analizzare lo stato del powertrain e della batteria. Nonostante non abbia mai riscontrato problemi tecnici, la casa madre ha deciso di sostituire gratuitamente sia il motore che il pacco batterie, così da poter esaminare i componenti usurati.

Dopo aver percorso una distanza superiore a quella tra la Terra e la Luna, la batteria della Hyundai Ioniq 5 in questione mostrava ancora un’efficienza del 87,7%. Un dato notevole, specialmente considerando l’uso intensivo della ricarica rapida, spesso considerata un fattore accelerante del degrado.

Il confronto con un veicolo a combustione interna è eloquente. Lee ha spiegato che, con le auto termiche, era costretto a cambiare olio ogni 15 giorni e a effettuare riparazioni frequenti su motore e trasmissione. Al contrario, con la Hyundai Ioniq 5 ha dovuto sostituire solo materiali di consumo di base.

Secondo le stime di Hyundai, su un’auto tradizionale come una Tucson si sarebbero spesi fino a 9.330 dollari in manutenzione, contro appena 1.076 dollari spesi sulla Ioniq 5. A ciò si aggiunge un risparmio sul carburante di circa 21.500 dollari, grazie alla ricarica elettrica. L’unico problema sarebbe che dopo oltre 650.000 km, il caricatore di bordo si è guastato, semplicemente per fine vita utile. Oggi, con oltre 671.000 km all’attivo, l’auto è ancora operativa, anche se Lee ha cambiato lavoro e ridotto il chilometraggio quotidiano.