Hyundai Inster a 5 posti: l’elettrica compatta si fa ancora più versatile

Hyundai Inster, la city car 100% elettrica del marchio coreano, amplia la propria offerta per il mercato italiano introducendo la configurazione a 5 posti, disponibile a pochi mesi dall’arrivo sul mercato. Una novità pensata per rendere la vettura ancora più pratica e adatta a famiglie o piccoli gruppi, mantenendo il suo spirito urbano e sostenibile.

Nel nostro Paese, la Inster è proposta con un listino che parte da un prezzo molto competitivo di 24.900 euro e raggiunge un massimo di 28.650 euro, a seconda dell’allestimento scelto e del tipo di motorizzazione.

In particolare, l’opzione con 5 posti è disponibile come optional da 150 euro esclusivamente sulla versione top di gamma XClass, purché siano presenti anche i cerchi in lega da 17 pollici. La variante Inster XClass è spinta da un motore elettrico da 115 CV, alimentato da una batteria da 49 kWh, capace di garantire fino a 359 km di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP.

Il sistema di ricarica della Hyundai Inster è estremamente versatile. Infatti, la vettura è equipaggiata di serie con un caricatore da 11 kW per le ricariche in corrente alternata, mentre con la ricarica rapida DC si può passare dal 10 all’80% di carica in appena 30 minuti.

A bordo, l’abitacolo della Inster punta tutto sulla modularità e la praticità. Il design walk-through tra i sedili anteriori consente un facile passaggio da un lato all’altro dell’auto. La configurazione a cinque posti prevede un divanetto posteriore con schienale frazionato 60:40, e una capacità di carico che parte da 280 litri fino ad arrivare a 1.059 litri abbattendo i sedili posteriori.

L’allestimento top di gamma XClass della Inster include una ricca dotazione tecnologica, con due schermi da 10,25” per infotainment e strumentazione digitale, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, luci LED posteriori, vetri oscurati, barre sul tetto e ricarica wireless per smartphone.