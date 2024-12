Hyundai, adesso è possibile comprare un’elettrica anche con Amazon

Amazon ha appena reso ancora più semplice l’acquisto di un veicolo elettrico. Il mercato non è esattamente esaltante su questo fronte, ma ogni mezzo di “facilitazione” degli utenti è sempre gradito. Da oggi, infatti, puoi acquistare i modelli elettrici Hyundai più popolari, a partire dalla chiacchieratissima IONIQ 5, direttamente sul celebre sito di e-commerce.

Grazie a una collaborazione innovativa tra Hyundai e Amazon, avviare il processo per acquistare un veicolo elettrico è diventato intuitivo quanto ordinare un qualsiasi altro prodotto online. Con il programma Amazon Auto, puoi esplorare l’inventario disponibile presso i concessionari aderenti nella tua area, personalizzando la tua ricerca in base a marca, modello, configurazione, colore e caratteristiche specifiche. Il tutto senza dover abbandonare l’ambiente familiare di Amazon.

Quando hai scelto l’auto che fa per te, il checkout è immediato, trasparente e privo di quello stress tipico delle trattative con i concessionari. Se hai un’auto da dare in permuta, il processo è altrettanto semplice. Puoi ottenere una valutazione da un servizio indipendente direttamente sul sito, con la possibilità di usufruirne per completare l’acquisto del nuovo veicolo. Una volta finalizzato l’ordine, basta recarti presso il concessionario designato per ritirare l’auto e consegnare la permuta.

Hyundai, uno dei marchi più apprezzati nel panorama delle auto elettriche in diversi grandi mercati, è pronta a consolidare la sua posizione con modelli sempre più innovativi. La gamma attuale include la IONIQ 5, con un’autonomia di 510 km e ricarica ultrarapida (dal 10% all’80% in soli 20 minuti), e la IONIQ 6, entrambe dotate di una porta di ricarica NACS.

Con il lancio dei nuovi modelli Hyundai, tra cui la IONIQ 5 del 2025 e la IONIQ 9 a tre file, Hyundai si aspetta di vedere una domanda ancora più forte l’anno prossimo. La finalizzazione dell’acquisto di un’automobile sul noto portale online può sicuramente aiutare il cliente ad avvicinarsi alla mobilità sostenibile e alla proposta molto allettante messa in campo dalla Casa coreana.