Auto elettriche, il mercato cinese è praticamente imbattibile

Negli ultimi dieci anni, le case automobilistiche cinesi hanno sorpreso il mondo con una rapida e significativa crescita nel settore delle auto elettriche, imponendosi come leader indiscussi nell’elettrificazione. Grazie a strategie mirate e un mercato interno vivace, la Cina ha surclassato Europa e America, rendendo sempre più difficile, se non impossibile, per questi ultimi recuperare terreno.

Gli ultimi dati sulle vendite confermano una leadership che sembra ormai incolmabile. Secondo la China Passenger Car Association (CPCA), i veicoli a nuova energia (NEV) hanno rappresentato il 76% delle vendite globali di veicoli elettrici a ottobre. Tra gennaio e ottobre, il mercato cinese ha contribuito al 69% delle vendite globali di NEV, con un totale di 14,1 milioni di unità.

Negli stessi mesi, gli Stati Uniti hanno registrato appena 1,28 milioni di vendite di auto elettriche e ibridi, rappresentando meno del 10% del totale globale, mentre le in Europa le case del Vecchio continente hanno venduto circa 2,32 milioni di unità, ma con un ritmo di crescita in rallentamento.

Scomponendo ulteriormente i dati, la Cina ha raggiunto il 63,2% della quota globale di elettrici e il 78% per i veicoli ibridi nel periodo già citato. Sebbene anche altri mercati, come la Norvegia, abbiano dimostrato una forte adozione di veicoli elettrici, il predominio cinese è evidente. Tuttavia, questo successo non è privo di ombre.

La sovrapproduzione di elettriche in Cina ha sollevato preoccupazioni, con un conseguente aumento delle esportazioni verso i mercati emergenti. Questo fenomeno ha spinto l’Unione Europea a imporre dazi fino al 45,3% sulle auto elettriche cinesi, mentre States e Canada hanno introdotto tariffe del 100% e persino proposto restrizioni sull’uso di software cinese nei futuri veicoli elettrici. Nonostante queste misure protezionistiche, il mercato interno cinese continua a prosperare.

A luglio, il governo ha raddoppiato i sussidi per chi acquista veicoli elettrici sostituendo auto a benzina, portandoli a 20.000 yuan (circa 2.770 dollari). Nel frattempo, la competizione interna tra produttori come BYD, SAIC, Xpeng e nuovi attori come Xiaomi è feroce. Gli analisti prevedono che, entro la fine del decennio, solo una ventina dei 137 marchi EV in Cina riusciranno a generare profitti.