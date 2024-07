Cosa prevede il nuovo aggiornamento OTA (gratuito) per Smart #1 e #3

Tutti i clienti che posseggono una Smart #1 o una Smart #3 hanno ricevuto già cinque aggiornamenti OTA e ieri è stato rilasciato il nuovo update OTA 1.4.0. Tante novità tra cui un ulteriore smart Companion e un nuovo livello di rigenerazione di minore intensità. Vediamo più nel dettaglio tutte le novità del nuovo aggiornamento OTA gratuito per Smart #1 e #3.

L’aggiornamento OTA 1.4.0 per Smart #1 e Smart #3

L’update OTA 1.4.0 introduce una serie di nuove ottimizzazioni e funzioni che migliorano il comfort, la praticità e la sicurezza durante diverse condizioni di guida. Le novità interessano le funzioni ESP estese, la gestione ottimizzata del recupero dell’energia, i fari adattivi e gli annunci aggiornati sul traffico.

Inoltre l’aggiornamento prevede la funzione Vehicle-to-Load per la quale la batteria di trazione è ora in grado di fornire energia per i dispositivi esterni. Un’altra funzione presente con questo aggiornamento è quella legata alla rigenerazione a bassa energia. La funzione consente di percepire in modo più delicato l’effetto del recupero. Non appena viene attivata la funzione e il pedale dell’acceleratore viene rilasciato la Smart risponde in maniera meno energica così che l’effetto della frenata risulti più dolce per i passeggeri e il conducente. Questa funzione non è impostabile come standard e va selezionata ogni volta che viene avviato il veicolo.

Per quel che riguarda lo smart Companion per la prima volta con questo update è possibile selezionare l’avatar della volpe o del ghepardo sia per Smart #1 che per Smart #3. Inoltre è possibile impostare se l’avatar scelto debba essere visualizzato come grafica statica o in modo animato. Per la Smart #1 Premium sono introdotte anche nuove esperienze sonore per gli interni e nuovi suoni di simulazione del motore per la Smart #1 Launch Edition e la Smart # BRABUS.

L’ultima novità riguarda la visualizzazione “picture-in-picture” della telecamera a 360° che può essere posizionata liberamente sullo schermo centrale.