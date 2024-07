La nuova Mini JCW elettrica presenzierà al Goodwood Festival

Potremo vedere una versione “camuffata” della Mini elettrica. La Mini JCW elettrica parteciperà alla famosa salita del Goodwood Festival of Speed. Le indiscrezioni rivelano che la JCW E sarà dotata di un “sistema di propulsione elettrica avanzato”, con una potenza anche superiore ai 215 CV della Mini Cooper SE. Ulteriori dettagli tecnici sono attesi durante l’evento, che segue la recente vittoria nella sua categoria del prototipo JCW a benzina alla 24 Ore del Nürburgring, anch’esso in versione “nascosta”.

Stefan Floeck, responsabile della linea Mini, ha dichiarato in precedenza che la JCW E sarebbe stata progettata per offrire prestazioni comparabili alla sua controparte con motore a combustione interna. Per metterle a confronto, la Cooper SE accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La precedente generazione della JCW a benzina lo faceva in 6,1 secondi. Sarà all’altezza del compito l’elettrica?

Floeck ha suggerito che la JCW E manterrà la trazione anteriore e un singolo motore. Ha affermato: “L’aspetto più importante per un’auto a trazione anteriore è che si ha un grande vantaggio grazie al baricentro più basso. La batteria è posizionata nella parte inferiore”.

Anche se la piattaforma Cooper EV è in grado di supportare propulsori a doppio motore, non è ancora stato confermato quale motore verrà utilizzato nella hot hatch. Floeck ha aggiunto che Mini ha lavorato per mantenere il “feeling go-kart” che contraddistingue da sempre il marchio britannico. “Si avrà anche un buon equilibrio con la distribuzione del peso tra la parte anteriore e posteriore dell’auto”, ha detto Floeck.

“Un baricentro basso e un bilanciamento del peso 50/50, migliorano la dinamica di guida. D’altra parte, abbiamo un peso leggermente maggiore. Per gestire questo peso extra, si riesce a ovviare con una scelta oculata di pneumatici a seconda della tipologia di guida. Monteremo quindi pneumatici diversi sulla macchina per gestire questa differenza, e con un diametro maggiore”. La JCW E verrà presentata nella sua versione completa, quella che vedremo successivamente sul mercato, solo questo autunno.