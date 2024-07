JD Power boccia le auto elettriche: “Riparazioni tre volte più frequenti delle termiche”

Secondo uno studio condotto da JD Power, le auto elettriche e ibride plug-in richiedono più riparazioni delle auto con motore a combustione interna, tanto da finire in officina tre volte in più rispetto ai veicolo con motore “tradizionale”. Frank Hanley, direttore senior di JD Power, ha dichiarato: “I proprietari di veicoli elettrici e ibridi plug-in stanno riscontrando problemi gravi che costringono loro a portare spesso il loro veicolo in officina. I numeri, in questo caso, sono tre volte superiori rispetto alle auto a benzina”.

Auto elettriche: più problematiche di quelle termiche, ma è realmente un ostacolo?

Uno studio che, ovviamente, non fa bene ad un settore che stenta a decollare, specialmente in Italia. Il Bel Paese, infatti, è tra quelli con la quota di mercato di auto elettriche più bassa in Europa. Un miglioramento si è visto nel mese di giugno 2024, grazie però all’introduzione dei nuovi incentivi statali, terminati dopo solo 9 ore.

Tra le note negative e i “guasti” maggiori che colpiscono le auto elettriche, secondo lo studio di JD Power, ci sono falsi allarmi riguardanti la sicurezza, così come problemi di connettività con Apple CarPlay e Android Auto. A questi si aggiungono “odori sgradevoli” nell’abitacolo, provenienti dai sistemi di ventilazione. Inoltre, gli automobilisti lamentano uno scarso feeling con i sistemi infotainment e la mancanza di tasti fisici. Insomma, non veri e propri danni “gravi” che non consentono il normale utilizzo di un veicolo, ma piccolezze che possono essere risolte in breve tempo.

JD Power, però, non si è concentrata soltanto sulle problematiche delle auto elettriche, ma anche sui punti a favore. Tra questi è stato fatto l’esempio di Tesla, che continua a migliorare la qualità dei propri prodotti, riducendo il divario con le auto con motore tradizionale. Non per altro si tratta del brand che ha avuto più successo a giugno in Italia, vincendo anche la “battaglia” con le auto elettriche locali come Fiat 500e. Inoltre, proprio i veicoli Tesla sono lodati da tantissimi automobilisti, che più volte sui social hanno raccontato la propria esperienza con le auto elettriche del brand.