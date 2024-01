Gruppo BMW, il 2023 è l’anno dei veicoli elettrici: vendite alle stelle

Il Gruppo BMW ha concluso il 2023 con una notevole crescita del 74,4% nelle vendite di veicoli elettrici, confermando il suo impegno verso una mobilità sostenibile. Sebbene i vertici aziendali continuino a sottolineare l’importanza dei motori a combustione interna e ibridi nella gamma, il successo delle BEV è indiscutibile.

Questo è particolarmente evidente se confrontato con le difficoltà affrontate dai concorrenti diretti, come Audi, che ha affrontato una serie di sfide e ha visto un cambio alla guida con Gernot Dollner nominato CEO al posto di Markus Duesmann.

Gruppo BMW: la vendita delle auto elettriche è stata la migliore sorpresa del 2023

Con un totale di 2.555.341 immatricolazioni in tutto il mondo nel 2023 (in crescita del 6,5% rispetto al 2022), BMW ha tutti i motivi per essere soddisfatta del risultato ottenuto. Il successo è stato trainato soprattutto dalla forte domanda di veicoli elettrici, in costante aumento.

Nell’ultimo anno, il gruppo ha consegnato 330.596 BEV, rispetto alle 169.324 del 2022, evidenziando un notevole successo alimentato dall’attenzione crescente per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Questi obiettivi sono stati al centro dell’agenda politica sia europea che internazionale. Anche il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, sta promuovendo la transizione ecologica, con l’intenzione di intensificare gli incentivi nel 2024.

La Cina rimane il mercato principale per il Gruppo BMW, con un aumento delle vendite del 4,2% nel 2023, raggiungendo le 824.932 unità. In Germania, le vendite sono cresciute del 11,7% nel 2023, arrivando a 281.986 unità. Anche Rolls-Royce, parte del conglomerato, ha registrato un incremento dello 0,2% nel 2023, raggiungendo le 6.032 unità, con un notevole aumento dell’11,7% nel quarto trimestre.

Guardando al futuro, il Gruppo BMW è ottimista sulle prospettive dei veicoli elettrici. Entro il 2025, mira a vendere due milioni di BEV e a raggiungere una quota di mercato del per cento a livello globale entro la fine del decennio. Il notevole rendimento ottenuto finora è un buon segno, ma le difficoltà affrontate da alcune aziende del settore automobilistico evidenziano le sfide di uno dei cambiamenti più significativi mai visti nell’industria.