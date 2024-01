Yanfeng: benvenuti a bordo delle auto elettriche del futuro

Le auto elettriche stanno rivoluzionando anche gli interni. Con l’incremento della popolarità dei veicoli a zero emissioni, i produttori stanno cercando strategie efficaci per massimizzarne le potenzialità. Tecnologie come l’infotainment, la connettività e la guida autonoma affascinano gli operatori, ma la loro implementazione è complessa. Yanfeng, un fornitore cinese, ha svelato al CES 2024 di Las Vegas un concept chiamato EVI (Electric Vehicle Cabin), progettato per offrire un’esperienza di lusso e comfort superiori.

I portavoce offrono uno spaccato affascinante, pure perché basano in buona parte le loro idee sugli strumenti oggi a disposizione o, perlomeno, in dirittura d’arrivo, alla luce dei recenti sviluppi compiuti dall’industria delle quattro ruote nelle BEV. In definitiva, non è un’utopia immaginarne lo sbarco in un futuro nemmeno tanto lontano. È l’ennesima prova di quanto la Repubblica del Dragone sia evoluta oggi, pronta a guidare l’intera industria nella transizione ecologica, che and

Yanfeng: all’interno delle auto elettriche del domani

Questo concept elimina il tradizionale cruscotto, mettendo in primo piano un sedile Smart Cabin collegato a un bracciolo estensibile e ruotante tra i passeggeri. Esso ospita due grandi display, uno sopra e uno sotto, per visualizzare informazioni come navigazione, musica, dati del veicolo e altro ancora. Grazie a sensori integrati, può rilevare la posizione del conducente, il livello di attenzione e persino lo stato emotivo, adattando l’ambiente interno alle specifiche esigenze di ciascun utente.

Un’altra soluzione proposta è la tecnologia audio CYMATICX, che sfrutta innovazioni per offrire un’esperienza sonora coinvolgente. Gli altoparlanti, collocati strategicamente nell’abitacolo, offrono un audio realistico integrando intrattenimento, sicurezza e comfort.

A completare il quadro c’è il volante modulare chiamato ClickRim. Diverso dal concetto tradizionale, viene prodotto interamente in modo automatizzato, garantendo un risparmio notevole di tempo e costi. È rivestibile con vari materiali, come pelle, similpelle, tessuto e altre idee evolute.

Ulteriormente, una tecnologia evoluta, derivata dalla precedente Hover Seat di Yanfeng, è la tecnologia Seat Sensing Posture ID adattativa. Questa innovazione rileva la posizione del sedile del passeggero, il livello di fatica e le caratteristiche fisiche, offrendo un’esperienza ancora più personalizzata e adattiva agli utenti.