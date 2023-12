Auto con motore a combustione, vendita vietata dal 2035, ecco dove

Potrebbe sembrare una notizia che puzza di vecchio, e invece non lo è, visto che un altro paese ha appena deciso che la vendita di auto con motore a combustione sarà vietata a partire dal 2035. Di quale paese si tratta? Del Canada, il quale ha appena emesso una nova normativa a riguardo.

Anche il Canada segue l’UE

L’Unione Europea sta facendo scuola in merito alla sostenibilità dell’ambiente. Ormai la guerra contro le auto con motore a combustione è iniziata da tempo e si spinge sempre più verso le auto elettriche. Ricordiamo infatti che i ministri dell’UE hanno già da mesi emesso la loro sentenza; dal 2035 non si potranno più vendere nuove auto con motori benzina o diesel. Rimane l’eccezione rivolta per quei veicoli che verranno alimentati con e-fuel, come proposto dalla Germania. Naturalmente, non tutte le case automobilistiche hanno accolto di buon grado tale decisione, e allo stesso tempo c’è chi spera di continuare a mantenere un suo personale mercato di vetture ICE all’interno di altri paesi che non hanno accolto tale iniziativa.

Ora però il campo rischia di restringersi. Se è vero che è solitamente il Canada ad assecondare le scelte politiche che vengono prese negli USA, è altrettanto vero che stavolta gli States potrebbero procedere più uniti e raccogliere l’esempio degli altri paesi. In realtà, la posizione a stelle e strisce al momento è alquanto altalenante. Washington ha anticipato tutti ponendo il 2030 come data di divieto, mentre California e New York si sono accodate all’UE. Biden però sembra voler temporeggiare, o forse gli fa comodo che i singoli stati prendano decisioni autonome.

Auto con motore a combustione, lo stop è ufficiale anche in Canada

La versione finale dello standard sulla disponibilità dei veicoli elettrici è stata pubblicata questa settimana in Canada e include il divieto di vendita delle nuove auto che generano emissioni a partire dal 2035. Prima di tale data, però, le case automobilistiche dovranno rispettare altre normative. A partire dall’anno 2026, almeno il 20% delle auto vendute da un’azienda in un anno dovranno essere ZEV (veicoli a emissioni zero). Entro il 2030, l’obiettivo aumenterà al 60%, fino ad arrivare appunto a zero vetture vendute. Insomma, un processo graduale che dovrebbe rendere meno traumatica la fatidica data del 2035.

Il Canada è l’ultimo paese a fare pressione sulle case automobilistiche affinché passino a veicoli a emissioni zero. Il Regno Unito ha fatto marcia indietro e, dopo aver previsto lo stop per il 2030, ha deciso di seguire l’esempio degli altri paesi europei. Come detto, invece, gli USA stanno procedendo in maniera quasi sparpagliata, ma è ormai chiaro che tutto l’occidente sta proseguendo più o meno compatto verso la fine delle vetture ICE.