BMW: il futuro è elettrico, i piani fino al 2030

Il futuro si dipinge… verde. Niente di nuovo, vero? In effetti, la classe politica internazionale ha impartito precise direttive, e agli operatori della filiera toccherà osservarle, volenti o nolenti. In pochi sono riusciti a mettersi in mostra sotto una luce positiva come il Gruppo BMW. Chi opera tra le fila della potenza bavarese ha capito, in anticipo rispetto a certi competitor, diretti o indiretti (qualcuno ha detto Gruppo Volkswagen?), l’importanza di avviarsi verso la mobilità ecologica. Accettare le pressioni esercitate dalla Commissione Europea è una cosa, ma metabolizzare il cambiamento è un’altra. Solo così è possibile guardare al futuro con ottimismo, senza chiudere la porta alla vecchia generazione di conducenti.

BMW: i piani nell’elettrico fino al 2030

Nel caso del Gruppo BMW, le vetture a batteria non soppiantano le macchine a combustione interna, bensì le affiancano. Ciò evita di scatenare l’insurrezione di chi fatica a prendere atto della svolta. Noi italiani dovremmo averlo ben presente, data la scarsa diffusione delle BEV fin qui avvenuta. Tra i principali ostacoli spicca, innanzitutto, il prezzo di listino ben più elevato rispetto alla controparte endotermica. Inoltre, influiscono le infrastrutture di ricarica, poco diffuse e lente nel processo. Acquistare un veicolo a zero emissioni significa fare una scelta di campo, dettata perlopiù da fini filosofici anziché da un’effettiva convenienza.

Riguardo al Gruppo BMW, i portavoce della società hanno annunciato di voler aumentare l’offensiva nei prossimi anni. L’obiettivo è registrare due milioni di BEV immatricolate entro il 2025 e maturare una quota di mercato del 25 per cento entro la fine del decennio. Sono propositi ambiziosi, è innegabile. Ma il conglomerato confida di vincere la sua personale sfida, attraverso le numerose frecce al proprio arco, a partire da una pipeline di prodotti diversificata. Dalle berline premium ai SUV di lusso, la gamma del domani sarà vasta e ben articolata.

Non si impunterà su un'unica soluzione, bensì cercherà di andare incontro a gusti ed esigenze differenti. Per migliorare le performance e l'autonomia, sta investendo in batterie, motori e sistemi di ricarica migliori. Inoltre, l'approccio rispettoso del Pianeta passa pure tramite una selezione rigorosa dei materiali. Attualmente, il Gruppo BMW è in buona forma, tuttavia i capi sono consapevoli di avere numerose rivali da affrontare, da Tesla alle connazionali Mercedes e Audi. Se riuscirà a colmare le lacune associate all'alimentazione, allora avrà i titoli necessari per dettare legge nel comparto delle full electric.