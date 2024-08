Green NCAP, aggiornamenti incoraggianti sul ciclo di vita dei veicoli elettrici

Green NCAP ha recentemente aggiornato i suoi dati sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) dei veicoli ma, soprattutto, sono state aggiornate le informazioni sulle batterie relative alla produzione, all’approvvigionamento di elettricità, oltre che alle miscele di biocarburanti. L’aggiornamento dimostra quanto siano rapidi i cambiamenti nell’industria automobilistica e nel settore energetico.

I dati rivelano un costante progresso verso la sostenibilità. La crescente portata dei dati LCA rispecchia la continua innovazione nel settore automobilistico. I veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ai veicoli a combustione convenzionale, complessivamente, nel loro ciclo di vita. Questo miglioramento è attribuito alla riduzione dell’intensità di carbonio nella produzione di batterie. Le emissioni legate alla produzione di batterie, infatti, misurate in kg di CO2-equivalente/kWh di capacità, sono diminuite del 16% nei nuovi dati.

In Europa si prevede anche una riduzione del 26% delle emissioni di CO2-eq./kWh entro il 2039. Le ambiziose politiche come “Fit for 55” stanno guidando verso l’obiettivo comune dell’Ue. Si assiste, stando ai dati, a una diminuzione delle emissioni di circa 20 grammi di CO2-eq./km per i veicoli elettrici a batteria, rappresentando una riduzione del 15% dell’impronta di carbonio totale (4,8 tonnellate di CO2-eq. per ogni veicolo durante il suo ciclo medio di vita).

Relativamente alle componenti dei biodiesel, entro il 2050, il biodiesel FAME conterrà il 13% in più di olio da cucina usato e il 16% in meno di olio di palma, riducendo le emissioni lungo il suo ciclo di vita.

La metodologia LCA stima tutte le emissioni considerando produzione e uso di un prodotto, dal principio alla fine. È ampiamente riconosciuto che questo approccio è fondamentale per elaborare confronti neutri e sistematici tra veicoli. Si tratta di dati considerati di alta qualità e trasparenza, contribuendo significativamente all’aggiornamento complessivo del panorama dei veicoli e del loro impatto attuale.