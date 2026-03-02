Dacia Evader, elettrica accessibile pronta a far tremare Stellantis

Diciottomila euro. Non è l’ennesimo annuncio fuffa di una startup cinese destinata a sparire prima di consegnare la prima vite. Dacia ci riprova e, diciamocelo chiaramente, questa volta sembra aver capito che con la Spring avevamo (pensate un po’) scherzato. La nuova Dacia Evader, pronta a prendersi le luci della ribalta al Salone di Parigi nell’ottobre 2026, non è solo un’auto lanciata come accessibile. Siamo davanti a uno schiaffo in faccia a chi pensa che l’elettrico debba per forza costare tanto, troppo.

Lunga 3,8 metri, con un passo da 2,49 metri che la rende una cittadina vera e non un transatlantico da parcheggiare col binocolo, la Evader sfrutta la parentela con la Renault Twingo elettrica per offrire sostanza. Nella compattissima batte un cuore da 60 kW (ovvero 82 CV). Certo, lo 0-100 km/h in 12,1 secondi non farà venire il colpo di frusta e la velocità massima di 130 km/h non trasformerà il conducente in piloti di Formula E, ma (sinceramente) a chi serve di più per andare a fare la spesa o per il tragitto casa-ufficio?

La chicca da segnalare è infatti la batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato). Una scelta pragmatica, tipicamente Dacia. Meno densità energetica, d’accordo, ma più sicurezza, più durata e, soprattutto, meno costi. È l’auto che tra cinque anni non vi lascerà con un fermacarte da due tonnellate con l’accumulatore ormai defunto.

All’interno regna il minimalismo con il sistema YouClip e il supporto per lo smartphone al posto di quegli inutili tablet giganti che, ammettiamolo, fungono solo da distrazione.

Il colpo da maestro è la produzione europea. Produrre nel Vecchio Continente non è solo una mossa per agguantare gli incentivi UE, è una dichiarazione di guerra industriale a tutta una sfilza (a volte fotocopia) di compatte del gruppo Stellantis. La Evader promette 250 km reali e un prezzo sotto i ventimila euro. Non promette miracoli tecnologici, promette di esistere e di essere acquistabile.