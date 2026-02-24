Tesla Model Y L, via libera in Europa per la versione a sei posti

La nuova Tesla Model Y L si avvicina al debutto europeo. Il modello, infatti, ha ottenuto la certificazione europea alla fine di dicembre 2025. Inoltre, la produzione sarebbe già partita alla Gigafactory di Berlino. Le prime consegne nel Vecchio Continente dovrebbero partire entro la fine del primo trimestre del 2026, e il fatto che venga costruita in Europa permetterà a Tesla di gestire meglio volumi e tempistiche senza dipendere dalle importazioni dalla Cina.

Tesla Model Y L, la versione sei posti in arrivo anche in Europa

Con i suoi 4,97 metri di lunghezza, circa 18 centimetri in più rispetto alla Model Y standard, e un passo che si allunga fino a 3,04 metri, la Model Y L è pensata per le famiglie numerose o per chi ha bisogno di maggior spazio nell’abitacolo. Quei centimetri in più servono a rendere finalmente utilizzabile la terza fila, che nelle precedenti configurazioni a sette posti viste su alcuni mercati era molto limitata, con lo spazio per la testa ridotto davvero al minimo.

Tesla ha ripensato anche la disposizione interna, abbandonando la classica configurazione a tre file in favore di uno schema 2+2+2. Due sedili tradizionali davanti, due sedute indipendenti al centro e due posti separati in fondo con un corridoio di accesso centrale. L’impostazione ricorda quella della Model X nella versione a sei posti, apprezzata per il comfort superiore rispetto alla variante a sette, ma qui declinata in un formato dalle dimensioni e dal prezzo probabilmente più alla portata.

La versione a sei posti con trazione integrale eroga fino a 514 cavalli e monta una batteria da 88,2 kWh composta da 4.600 celle LG, che le consente un’autonomia WLTP fino a 681 chilometri con cerchi da 19 pollici. È la Model Y con la percorrenza più lunga mai offerta, superiore anche alla Long Range a trazione posteriore che si ferma a 657 km. Un dettaglio curioso riguarda gli pneumatici, che per la prima volta su una Model Y adottano una configurazione asimmetrica con misura 255/45 R19 all’anteriore e 275/45 R19 al posteriore, una scelta legata alla necessità di gestire il peso maggiore e garantire stabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Tesla con la Model Y L punta a rafforzare la propria posizione nel segmento dei SUV familiari elettrici in Europa, giocandosi la partita su spazio e autonomia. Per chi cercava una Tesla capace di trasportare sei persone con un livello di comfort accettabile per tutti, l’attesa potrebbe essere finalmente vicina alla fine.