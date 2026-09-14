Germania, settore auto in piena crisi: insolvenza per uno dei più antichi rivenditori BMW

Uno dei concessionari BMW più antichi ancora in attività chiede l’insolvenza in Germania. Il gruppo Wahl, legato alla casa bavarese dal 1923, ha presentato il 3 settembre 2026 le domande per sei società al tribunale di Siegen. La crisi coinvolge una rete di 31 sedi e circa 1.000 dipendenti, per la quale la direzione intende cercare una soluzione mantenendo aperti saloni e officine.

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Germania, dopo il caso Renault-Dacia entra in crisi anche lo storico gruppo Wahl legato a BMW

Fondata nel 1898 come officina per bilance e costruzioni metalliche, Wahl iniziò a vendere motociclette BMW oltre un secolo fa, prima dell’ingresso del marchio nella produzione automobilistica. Oggi rappresenta sedici insegne e opera in Renania Settentrionale-Vestfalia, Assia e Renania-Palatinato. Una presenza storica che non ha evitato le difficoltà causate, secondo l’azienda, dall’aumento dei costi e dalla diminuzione del fatturato.

Il caso segue quello di Autohaus König, uno dei maggiori distributori Renault e Dacia tedeschi, che aveva depositato domanda d’insolvenza il 26 agosto. In quella vicenda sono coinvolte circa 82 sedi e 1.200 dipendenti, con le attività ancora operative durante la ricerca di un accordo. Due crisi ravvicinate che interessano gruppi di grandi dimensioni della distribuzione automobilistica tedesca.

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Thomas Wahl spiega che famiglie e imprese sono diventate più prudenti negli acquisti, riducendo la spesa destinata ai veicoli mentre crescono le altre uscite. Per la società, questa contrazione della domanda si somma a oneri operativi più elevati, una combinazione che pesa sui conti ormai da diversi anni.

Nel frattempo, il gruppo aveva ampliato rapidamente l’offerta, aggiungendo undici marchi in due anni. Fra questi figurano diverse insegne Stellantis e costruttori cinesi come Leapmotor, Maxus, MG e Xpeng. Ancora nel marzo 2026 Wahl aveva inaugurato una concessionaria Mazda a Coblenza, ma non sono stati forniti elementi che colleghino direttamente l’espansione alla crisi finanziaria.

La procedura richiesta consente alla direzione di restare alla guida dell’impresa durante il risanamento, sotto la supervisione prevista dal tribunale. Ad affiancarla saranno Jürgen Erbe e Michael Böhner di Schultze & Braun. Secondo lo studio, le retribuzioni sono tutelate almeno fino alla fine di novembre attraverso il sostegno tedesco previsto in caso d’insolvenza.

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Gli appuntamenti in officina e gli ordini continueranno a essere gestiti, mentre nei prossimi mesi verrà preparato il piano di riorganizzazione. Non sono ancora state annunciate chiusure, cessioni o riduzioni del personale, né pubblicati gli importi dei debiti e delle perdite. Il mantenimento delle attività nell’immediato lascia quindi ancora da definire il futuro delle singole sedi.