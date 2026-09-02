BMW continua a boccheggiare con l’elettrico: meno male che c’è l’Europa

Si è recentemente parlato dei 2 milioni di auto elettriche consegnate. Certo, c’è anche da dire che BMW ci ha messo tredici anni, una city car strana e una berlina da 900 km di autonomia per arrivarci.

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Il traguardo è certificato da una i5 M60 xDrive consegnata in Spagna, prodotta a Dingolfing, che diventa simbolicamente la due milionesima BMW o Mini completamente elettrica venduta dal lancio della prima i3, nel 2013. Se si aggiungono le ibride plug-in, il gruppo arriva a 3,5 milioni di veicoli elettrificati in tutto il mondo nello stesso periodo. Entro la prima metà del 2026, più di un’auto su quattro uscita dai concessionari BMW nel mondo sarà a spina.

Il salto più visibile, prevedibilmente, è in Europa. Nel secondo trimestre del 2026, le vendite elettriche del gruppo nel continente sono cresciute del 38%, sfiorando le 81.500 unità. Nei primi sei mesi dell’anno, il 28% delle BMW vendute in Europa era a zero emissioni. È chiaro, l’elettrico europeo è cresciuto di circa il 30% rispetto all’anno precedente, ma BMW sta correndo più veloce della media. Fortuna che ci sono i regolatori UE.

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Sul fronte prodotto, merito in buona parte della nuova iX3, prima rappresentante della Neue Klasse, la nuova architettura elettrica che ridisegna batteria, elettronica e software di bordo. Quasi 100.000 ordini già raccolti, una BMW elettrica su tre ordinata in Europa è una iX3, e all’interno della famiglia X3 un acquirente su due sceglie ora la variante full electric.

Non è quindi un prodotto di nicchia riservato agli entusiasti dell’elettrico: compete alla pari con le motorizzazioni tradizionali dentro uno dei segmenti più redditizi del marchio. Almeno per ora, da questa parte dell’Atlantico.

La Neue Klasse avanza. Ad agosto è partita la produzione in serie della nuova i3, berlina elettrica della Serie 3, nulla a che vedere con la city car del 2013, con alcune configurazioni che, stando alle anticipazioni, supereranno i 900 km di autonomia. In primavera 2027 toccherà alla X5 completamente elettrica, con autonomia annunciata fino a 845 km.

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Il quadro, come accennato, si incupisce appena si attraversa l’Atlantico. Negli Stati Uniti, dopo la cancellazione degli incentivi fiscali, le vendite elettriche BMW sono crollate di oltre il 20% nel secondo trimestre. La iX ha quasi dimezzato i volumi dall’inizio dell’anno, stime di Cox Automotive parlano addirittura di un -56% per i full electric del gruppo da gennaio.

A completare il quadro, un utile netto del primo semestre 2026 attorno ai 2,9 miliardi di euro, in calo del 28,5%, e la possibile riduzione di quasi 8.000 posti in Germania entro fine 2027. Quello che non viene comprato negli States, in sostanza, lo pagano i lavoratori tedeschi.