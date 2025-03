Ford, un documento interno anticipa l’arrivo di un motore chiamato “Legend”

Ford ha nel suo arsenale una scuderia di versioni speciali della Mustang, pronte a stupire i fan in qualsiasi momento. Negli anni scorsi, la casa americana ha rispolverato nomi iconici come Mach 1 per la generazione precedente della pony car, e sono passati oltre dieci anni dall’ultima apparizione della mitica Boss 302.

Modelli Ford che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo, ma tra tutte le varianti, le Shelby Mustang restano le più attese e desiderate dagli appassionati. Ecco perché un recente documento ha fatto drizzare le antenne agli amanti del marchio. Secondo quanto riportato, una nuova GT500 potrebbe essere in arrivo molto presto.

Il promemoria, pubblicato sul subreddit dedicato alla Mustang, rivela che lo stabilimento Dearborn Engine Plant (DEP) aggiungerà un turno serale alla sua “linea di produzione di nicchia” per far fronte a un aumento della domanda, apparentemente legato alla produzione della Shelby GT500 2026. Vale la pena notare che proprio in questo stabilimento Ford assembla anche il motore del F-150 Raptor R.

Il documento in questione contiene un’affermazione che ha scatenato l’entusiasmo: “Non vedo l’ora di iniziare a costruire motori per un veicolo così iconico con un propulsore che si chiamerà Legend”. L’unico dettaglio identificativo presente nel file è un URL che rimanda alla UAW Local 600, il sindacato che rappresenta i lavoratori dell’impianto Ford.

Interpellata sulla questione, Ford ha risposto con il classico no comment, affermando di non poter rilasciare dichiarazioni su quelle che, per ora, restano solo speculazioni. Con il lancio della settima generazione nel 2023, Ford ha subito alzato l’asticella, introducendo versioni ad alte prestazioni come la Dark Horse e la sorprendente GTD. Più di recente, ha svelato anche l’EcoBoost RTR, che eredita diverse soluzioni tecniche proprio dalla Dark Horse. Se la casa di Dearborn seguirà la strategia adottata finora, queste edizioni speciali resteranno in produzione per alcuni anni prima di lasciare spazio a nuovi modelli. E chissà, magari tra questi potrebbe esserci proprio l’attesissima nuova GT500.