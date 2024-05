Restyling BMW Serie 3, le poche ma sostanziose novità per il 2025

La BMW Serie 3, rispettivamente per i modelli G20 e G21, ha ricevuto un aggiornamento del ciclo di vita. Ma siamo solo a un paio di anni dopo l’ultimo restyling. La casa tedesca, però, ha deciso comunque di rinnovare nuovamente la berlina e la station wagon Serie 3. Le modifiche esterne, in effetti, sono minime e includono anche nuovi colori. Ma non è tutto qui.

Arrivano le vernici metallizzate Arctic Race Blue e Fire Red, adesso disponibili per la Serie 3. Inoltre, nel catalogo “Individual” sono stati introdotti nuovi design di cerchi in lega da 19 pollici disponibili per tutta l’Europa. All’interno, BMW ha sostituito il volante standard con un nuovo modello a due razze rivestito in pelle e con bordo poligonale. Optando per il pacchetto M Sport, tra l’altro, si ottiene un volante diverso a tre razze con un segno rosso alle ore dodici, con leve per il cambio e pulsanti illuminati di serie.

BMW ha anche aggiornato il rivestimento del cruscotto, introducendo una finitura standard in legno pregiato “Fineline Light” sulla 330i, mentre l’M340i presenta un rivestimento M in alluminio. La Serie 3 del 2025 offrirà l’opzione Crafted Clarity con applicazioni in vetro per il pulsante di start/stop e il selettore delle marce. Inoltre, la finitura brillante è stata applicata anche alla manopola dell’iDrive. Berlina e station wagon ricevono anche il rivestimento M Performtex disponibile nei colori Cognac, Tacora Red e Black.

I modelli elettrificati della Serie 3 hanno anche una batteria aggiornata di 19,5 kWh, più del doppio rispetto alla capacità precedente di 9,09 kWh. La berlina 330e ha un’autonomia elettrica compresa tra gli 85 e i 100 chilometri, mentre la versione xDrive percorre tra gli 80 e i 95 chilometri senza utilizzare benzina. Per la Touring, i dati sono leggermente inferiori ma in linea con la berlina. La ricarica AC è ora possibile a 11 kW, arrivando a una carica completa della batteria in 2 ore e 15 minuti. Si tratta della velocità di ricarica più alta per qualsiasi ibrido plug-in venduto da BMW.