Ford brevetta un kit per aggiungere un terzo asse ai suoi veicoli

Da Ford arrivano novità molto interessanti. Un brevetto depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) è stato pubblicato il 12 settembre di quest’anno e descrive un kit di estensione delle sospensioni che si collega a una sospensione esistente su un pickup Ford. I disegni disponibili mostrano assi a sei punte simili a quelli utilizzati sull‘F-150. Ciò non significa necessariamente che il brevetto sia rivolto al prodotto più popolare della casa automobilistica americana, anche se potrebbe essere un indizio su ciò su cui la casa automobilistica sta attualmente lavorando per la sua gamma di pick-up, poiché la descrizione del brevetto menziona specificamente quella classe di veicolo.

Ford ha brevettato un sistema di sospensioni davvero innovativo

Il punto forte di questo brevetto, depositato il 25 aprile del 2022, è la possibilità di aggiungere un terzo asse al pickup. La cosa ancora più interessante è che questo asse aggiuntivo può essere dotato di un motore elettrico e di una piccola batteria che lo trasforma in un motore. In effetti, un tale aggiornamento trasformerà i pick-up 4×4 in 6×6 con supporto del propulsore ibrido plug-in. Il produttore spiega che la conversione da un pick-up a quattro ruote a uno a sei ruote può essere effettuata senza modifiche alle sospensioni, ai pneumatici e alla trasmissione dell’auto base.

Bisogna tenere presente, tuttavia, che il deposito di domande di brevetto non sempre significa che la casa automobilistica sta effettivamente lavorando su una versione di produzione della nuova tecnologia. In questo particolare esempio, tutti i freni sembrano essere a tamburo e l’asse motore utilizza un alloggiamento del differenziale centrale, non diversamente da quello che Ford utilizza nei suoi attuali pick-up. Molto probabilmente l’azienda sta semplicemente cercando di fornire protezione legale per uno o più componenti di questo sistema, ma senza avere in mente di portare sul mercato una simile tecnologia.

Ford detiene diversi brevetti interessanti, anche se il loro stato di produzione non è confermato. All’inizio di quest’anno, è salito alla ribalta un brevetto che consente ai conducenti di Bronco di guidare il proprio SUV stando in piedi. Nel 2019, Ford ha brevettato un sistema di porte con barre d’impatto interne e rimovibili che possono fungere anche da porte tubolari.