Ford Mustang: nessun compromesso, il V8 resterà

La Ford Mustang continuerà ad essere un simbolo della gamma Ford ancora per molto tempo, senza scendere a compromessi con l’elettrificazione. La strategia di casa Ford è chiara: non c’è alcuna fretta di passare all’elettrico per la Mustang che resterà sul mercato, fino a quando sarà possibile, continuando a presentare il motore V8. La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsport.

Ford Mustang: il V8 non si abbandona

Ford continuerà a investire nei motori V8 e non intende abbondonare il propulsore che resterà parte integrante della gamma della Ford Mustang. Nonostante norme sulle emissioni sempre più stringenti, infatti, la casa americana intende supportare il più possibile la sua iconica sportiva e il suo motore V8.

In parallelo allo sviluppo di una gamma elettrica sempre più articolata, che in Europa sarà costruita grazie al supporto di Volkswagen, Ford porta avanti lo sviluppo del motore V8, per rispettare le normative garantendo prestazioni sempre elevate. Nel frattempo, Ford deve fare i conti con il problema delle auto elettriche invendute.

Per il prossimo futuro, l’azienda guarda con interesse anche gli e-fuel come possibile alternativa per ridurre le emissioni. I carburanti sintetici sono una delle possibili evoluzioni del mercato delle quattro ruote e diversi costruttori, da Porsche a Stellantis, hanno già avviato importanti investimenti.

Ford, intanto, si prepara a portare la nuova Ford Mustang anche in Europa. Il modello, già in commercio negli USA, è quasi pronto ad arrivare sul nostro mercato. Per il momento, però, la casa americana non ha chiarito quali saranno le motorizzazioni che saranno utilizzate dalla sportiva nel nostro continente.

Di certo, per il prossimo futuro, Ford non intende arrendersi facilmente e punterà a supportare al massimo la sua Ford Mustang. Staremo a vedere fino a quando sarà possibile continuare a commercializzare una sportiva senza compromessi come l’iconica pony car della casa americana.

Leggi anche: Ford Fiesta: tutto pronto per l’addio ad un’auto iconica