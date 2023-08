Ford potrebbe svelare una Mustang a motore centrale a Pebble Beach

Ford Mustang è una delle auto più iconiche e amate al mondo, grazie al suo design sportivo e al suo motore potente. La famosa muscle car di Ford ha sempre avuto il motore anteriore, ma secondo alcuni rumor, la casa dell’ovale blu potrebbe presentare una versione a motore centrale giovedì 17 agosto a Pebble Beach. A quanto pare la vettura non userà la stessa piattaforma del famoso modello. Non è chiaro se utilizzerà una versione modificata della piattaforma della Ford GT, ma il rapporto afferma che sarà una supercar.

Ford Mustang: secondo indiscrezioni il 17 agosto la casa americana potrebbe svelare una versione a motore centrale del celebre modello

Sebbene uno dei concetti originali per la Ford Mustang era una roadster a quattro cilindri a motore centrale, denominata Ford Mustang I, la muscle car non ha mai deviato dal suo layout a motore anteriore da quando è iniziata la produzione nel marzo 1964. Ford Authority riferisce che la supercar sarà costruita da Multimatic, la società canadese che ha prodotto la Ford GT da strada e da corsa dalla fine del 2016, oltre a quattro generazioni di auto da corsa dal 2005, tra cui la nuova Mustang GT3 e GT4.

Non sarà la prima volta che Ford utilizza il nome Mustang su un’auto non muscle: nel 2021 ha lanciato la Mustang Mach-E, un SUV elettrico a quattro porte che non condivide parti con l’iconica coupé sportiva. Nonostante una minoranza di appassionati fan di Ford si lamenti dell’uso del badge su un SUV elettrico, la Mustang Mach-E ha dimostrato di essere popolare negli Stati Uniti. A quanto pare La nuova Ford Mustang a motore centrale sarebbe stata mostrata lunedì a un gruppo selezionato di persone a Las Vegas.

Ricordiamo che il debutto di questo misterioso modello avverrà alla Monterey Car Week, una serie annuale di eventi automobilistici di alto profilo che si tengono sulla costa centrale della California e comprende aste, feste e corse, che culminano nel prestigioso Concours d’Elegance di Pebble Beach. Quest’anno il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach si terrà domenica 20 agosto.