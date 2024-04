BMW: un futuro ricco di novità con quasi 40 nuovi modelli entro il 2030

La scorsa settimana, BMW ha radunato i propri concessionari statunitensi a Las Vegas per un evento di due giorni presso l’Aria Resort & Casino. L’incontro è stato l’occasione per presentare in anteprima un piano ambizioso che prevede il lancio di quasi 40 nuovi modelli entro il 2030, con focus sulle auto elettriche.

Il piano ambizioso di BMW: 40 nuovi modelli entro il 2030

Secondo quanto rivelato da ‘Automotive News’, il colosso bavarese ha svelato ai propri concessionari nordamericani un piano ambizioso che prevede il lancio di quasi 40 nuovi modelli entro il 2030.

Tra le novità più attese ci sarà la nuova Serie 2 Gran Coupé, un’auto dal design elegante e sportivo. Nuovi i restyling X3 e X5, che promettono di sfoggiare un look più grintoso e tecnologico.

Tra i modelli in arrivo targati BMW spicca la M5 Touring, una versione station wagon ad alte prestazioni capace di sprigionare oltre 700 CV. Un connubio perfetto tra potenza, stile e funzionalità, alimentato da un sistema ibrido plug-in che combina un motore V8 twin-turbo da 4,4 litri con una batteria agli ioni di litio e un motore elettrico. Tra i futuri modelli elettrificati troveremo anche la Mini Aceman.

Chissà quali altri modelli e proposte a zero emissioni arriveranno in casa BMW. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli.