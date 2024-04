BMW Z4 2025, tutte le novità della sportiva di lusso

La BMW Z4 che si prepara a mostrare il suo aggiornamento per l’anno 2025 è la roadster di lusso della casa tedesca che conosciamo, pensata per combinare velocità e classe. La Z4, infatti, è un’auto progettata per chi vuole godersi il viaggio, tenendo tra le mani un’esperienza di guida divertente, addirittura rigenerante. Che novità arrivano per l’elegante 2 posti di casa BMW?

La sportiva nata dalla collaborazione tra BMW e Toyota mantiene la sua capote morbida elettricamente ripiegabile, prestazioni eccellenti e, adesso, con un tocco di tradizione. Stiamo parlando del pacchetto Handschalter, indicato per gli amanti del piacere di guida puro. La BMW Z4 M40i, infatti, introduce per il 2025 un pacchetto che letteralmente indica la presenza del “cambio manuale”, citato appunto in tedesco. Un elemento a dir poco necessario, in barba a chi pensa che eleganza e lusso siano sinonimi di “auto a due pedali”.

Il cambio manuale preso in considerazione è una trasmissione a 6 rapporti. Ma c’è dell’altro: cerchi in lega leggera da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, sospensioni adattive ricalibrate e una scelta di vernici metallizzate ancora più esclusive. Il pacchetto ha un prezzo di poco più di 3mila euro: una combinazione di elementi davvero interessante.

Cosa ci resterà della Z4 del 2024? Abbiamo sempre un motore turbo a 4 cilindri da 255 cavalli che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. Questa sportiva si posiziona leggermente sotto la Porsche 718 Boxster da 300 cavalli, ma garantisce una guida vivace e divertente e a un prezzo decisamente inferiore. Salendo di livello, la M40i spinge al massimo le prestazioni della Z4 con i suoi 382 cavalli, sospensioni adattive e freni più potenti. Lo sprint da 0 a 100 km/h scende a soli 3,9 secondi, surclassando persino la più costosa 718 Boxster S.

L’abitacolo resta dominato da materiali di alta qualità, finiture impeccabili e il massimo comfort anche durante i lunghi viaggi. I sedili offrono una postura ideale per ogni atteggiamento di guida. Il bagagliaio, decisamente l’ultima dettaglio influente per un’auto sportiva di lusso, è abbastanza capiente da tenere un paio di borse di medie dimensioni.