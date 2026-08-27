Audi prepara la nuova A3: ecco come potrebbe essere

La prossima Audi A3 continuerà a utilizzare motori a combustione ed elettrificati, adottando nello stesso tempo la nuova impostazione stilistica e qualitativa inaugurata dalla Concept C. Il modello dovrebbe arrivare entro la fine del decennio su un’evoluzione profonda della piattaforma MQB, secondo le informazioni raccolte da Auto Express, ma Audi non ha ancora presentato la vettura né confermato in modo completo architettura, motorizzazioni e carrozzerie.

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Audi A3, la prossima generazione punterà su qualità e motori a combustione ed elettrificati

Rouven Mohr ha anticipato alla testata britannica che i principi introdotti dalle Audi più esclusive raggiungeranno anche i prodotti di maggiore diffusione. Il responsabile tecnico ha spiegato che le future auto standard sorprenderanno per la quantità di elementi ripresi dai modelli rappresentativi del marchio, citando abitacoli più essenziali, volante rotondo, materiali migliori e risposte meccaniche percepibili attraverso i comandi.

La qualità dell’abitacolo avrà quindi un peso rilevante nello sviluppo della nuova A3, perché Audi vuole recuperare una caratteristica che distingueva la prima generazione. Mohr ha ricordato che quel modello offriva una percezione costruttiva paragonabile a quella dell’allora A8, anche nella consistenza degli interruttori. Il riferimento ai comandi della prima Audi TT suggerisce inoltre il ritorno di rotelle e pulsanti capaci di restituire uno scatto preciso durante l’utilizzo.

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Le funzioni digitali non scompariranno, ma dovranno essere integrate senza aumentare le distrazioni per il conducente. Audi non ha ancora deciso pubblicamente se mantenere il display curvo apparso sui modelli più recenti o introdurre una soluzione differente. Le ricostruzioni grafiche diffuse da Auto Express non mostrano quindi l’aspetto definitivo dell’auto, anche se applicano alla A3 la filosofia Radical Next sviluppata da Massimo Frascella attraverso superfici più pulite e forme meno elaborate.

La piattaforma MQB dovrebbe conservare dimensioni e abitabilità vicine a quelle del modello attuale, condividendo numerosi componenti con le future Volkswagen Golf, Skoda Octavia e Seat Leon. Auto Express considera probabile anche una nuova berlina, una carrozzeria meno richiesta in Europa ma ancora utile per mantenere un accesso alla gamma Audi in mercati come gli Stati Uniti.

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Le ipotesi sui motori comprendono il plug-in hybrid da 1,5 litri già utilizzato nel gruppo Volkswagen, associato a una batteria da 25,7 kWh capace di offrire circa 110 chilometri elettrici. Un sistema full hybrid più economico e versioni mild hybrid potrebbero completare l’offerta, invece il diesel appare poco probabile. Nessuna decisione è stata comunicata sulla futura S3, che potrebbe richiedere una forma di elettrificazione per rispettare le normative Euro 7.