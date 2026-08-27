Hyundai lancerà oltre 100 nuovi modelli entro il 2030: le ultime novità

Hyundai lancerà o rinnoverà più di 100 modelli entro il 2030, accompagnando l’espansione della gamma con nuove elettriche, ibride, EREV e veicoli destinati a segmenti nei quali il marchio è ancora poco presente. Il piano annunciato al CEO Investor Day 2026 comprende oltre 18 ingressi in categorie di prodotto o aree di mercato nuove e prevede l’arrivo di sette vetture nei prossimi otto mesi.

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Hyundai accelera su elettriche, ibride ed EREV con oltre 100 lanci globali

Le cifre regionali indicano 58 introduzioni in Nord America, 49 in Corea, 41 in Europa, 26 in India e 22 in Cina, ma non rappresentano altrettanti modelli differenti. Uno stesso veicolo può infatti debuttare in più regioni e il conteggio include nuove generazioni, aggiornamenti e varianti. Fra i primi prodotti Hyundai ha confermato Elantra, Ioniq 3, Tucson e Tucson Hybrid, affiancati da due SUV elettrici di segmento B, uno globale e uno sviluppato per l’Europa, e da un crossover elettrico più piccolo destinato all’India.

La Santa Fe EREV arriverà nella prima metà del 2027 e sarà costruita nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing in Alabama. Il sistema utilizzerà motori elettrici per la trazione e un propulsore termico incaricato di estendere la percorrenza, con un’autonomia complessiva dichiarata superiore a 600 miglia, equivalenti a circa 966 chilometri. Hyundai intende così offrire una guida simile a quella di un’elettrica riducendo la dipendenza dalle soste di ricarica nei viaggi lunghi.

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L’Europa riceverà cinque nuovi SUV e veicoli commerciali leggeri inseriti in un’offerta interamente elettrificata, attraverso la quale il costruttore punta a coprire l’85 per cento del mercato. Le vendite continentali di auto elettriche dovranno salire dalle 116.000 unità registrate nel 2025 a oltre 420.000 nel 2030. La Ioniq 3, già avviata alla commercializzazione, offre fino a 497 chilometri e introduce il sistema multimediale Pleos Connect.

La Cina avrà 22 lanci nell’ambito del piano di rilancio locale, avviato dalla Ioniq V e seguito nel 2027 da nuove proposte elettriche e range extender. L’India riceverà invece nel quarto trimestre un SUV elettrico progettato e prodotto localmente, dotato di assistenza alla guida di livello 2 e di un sistema multimediale di nuova generazione.

Genesis contribuirà all’offensiva con la GV90, la GV80 Hybrid e un SUV EREV accreditato di oltre 640 miglia, puntando a 350.000 vendite annuali in più di 40 mercati entro il 2030. Nello stesso periodo la famiglia Hyundai N dovrà raggiungere 100.000 unità l’anno, sostenuta da nuovi modelli e da una seconda fascia ad alte prestazioni destinata a volumi maggiori.