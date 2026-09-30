La Supra Final Edition è già un’opera d’arte da garage: il prezzo raddoppia all’asta

Questa Toyota GR Supra A90 Final Edition con soli 273 chilometri percorsi è appena finita su Bingo Auctions, in Giappone. Non è davvero un’auto usata, ha appena finito di stiracchiarsi. C’è chi pensa di poterla rivendere al doppio, d’altronde, di sportive termiche iconiche si sente la mancanza, e molto.

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Il prezzo di listino di questa Supra, per i pochi fortunati del mercato interno, era di 15 milioni di yen, circa 83.000 euro (gli esemplari europei invece si aggiravano intorno ai 146mila euro). Le stime giapponesi parlano di un martello che potrebbe cadere attorno al doppio, 160.000 euro. Non c’è ancora una base d’asta dichiarata, ma le aspettative non sono timide.

Si tratta, ovviamente, di numeri da collezionista. Ne sono state prodotte 300 in tutto il mondo, e solo 150 sono rimaste in patria. Questo esemplare del 2025 appartiene quindi a una élite nella élite, l’ultimo saluto di una sportiva che ha tenuto in piedi il mito Toyota per cinque generazioni.

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La Supra A90, va ricordato, non è nata senza polemiche. Toyota ha bussato alla porta di BMW, e il risultato è stato accolto con recensioni contrastanti: puristi indignati da una parte, fan del sei cilindri dall’altra. Alla fine, però, il successo commerciale ha zittito buona parte dei mugugni. Toyota, però, l’ha messa a riposo lo stesso.

La Supra Final Edition, in effetti, è l’addio che i critici chiedevano da anni. Sotto il cofano lavora il 3.0 litri turbo sei cilindri in linea di derivazione BMW, ritoccato con un nuovo sistema di aspirazione, una calibrazione inedita e uno scarico in titanio Akrapovič. Il risultato è di 435 CV e 571 Nm, circa 70 cavalli in più rispetto alla versione standard. Lo 0-100 orari si chiude in 4 secondi, mentre la velocità massima tocca i 275 km/h. Il cambio è un manuale a sei marce, neanche a dirlo, niente automatico, niente compromessi.

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Per reggere tutta questa foga servivano rinforzi. Ecco allora le sospensioni KW completamente regolabili, i freni Brembo maggiorati e ulteriori irrigidimenti al telaio. Fuori spuntano componenti aerodinamici in fibra di carbonio, dentro sedili Recaro a guscio, sempre in carbonio.

Raddoppiare il prezzo di un’auto che nessuno ha mai davvero guidato è speculazione o lungimiranza? Forse dipende da quanto vale, per un collezionista, il privilegio di non sentirla mai scaldare il motore.