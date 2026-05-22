Dacia: tutte le novità previste da qui al 2028

Dacia si prepara ad attraversare un triennio particolarmente denso di novità, con almeno quattro lanci programmati tra il 2026 e il 2028 che dovrebbero ridefinire in profondità l’offerta del marchio rumeno controllato dal gruppo Renault.

Advertisement

Dacia: in arrivo crossover, elettriche accessibili e nuovi SUV

La novità più attesa nell’immediato è la Dacia Striker, un crossover familiare che dovrebbe debuttare in Italia all’inizio del 2027 affiancando la Bigster nella parte alta della gamma. Il modello, lungo circa 4,62 metri, dovrebbe posizionarsi a metà strada tra una station wagon rialzata e un SUV tradizionale, con proporzioni allungate e linee squadrate pensate per massimizzare abitabilità e capacità di carico.

Advertisement

Dal punto di vista tecnico, la Striker poggia sulla piattaforma CMF-B già impiegata da Sandero e Duster, con una gamma motorizzazioni che comprende un 1.0 turbo a benzina, un 1.2 turbo a GPL e un 1.8 full hybrid, oltre a una variante ibrida a trazione integrale derivata dalla tecnologia prevista per il Duster. Se Dacia riuscisse a contenere il prezzo d’attacco sotto i 25.000 euro, soprattutto per le versioni elettrificate, il modello potrebbe rappresentare una delle proposte dal miglior rapporto tra prezzo e contenuti nel segmento delle familiari a ruote alte.

Entro la fine del 2026 dovrebbe arrivare anche una piccola elettrica urbana derivata dalla nuova Renault Twingo. Il nome Evader non è ancora ufficiale, ma il progetto si baserebbe sulla piattaforma AmpR Small, la stessa della Twingo E-Tech e della Renault 5 E-Tech, con un motore da 82 CV alimentato da una batteria da 27,5 kWh capace di garantire un’autonomia stimata intorno ai 260 km. Rispetto alla cugina francese, la versione Dacia adotta uno stile differenziato e un posizionamento di prezzo ancora più aggressivo.

Nel 2028 toccherà invece alla nuova generazione della Sandero, che per la prima volta sarà disponibile anche in una variante 100% elettrica costruita sulla base tecnica della Renault 5 E-Tech. Il design evolverà verso linee più fluide e curate, proseguendo il percorso di crescita qualitativa già avviato con la generazione attuale, pur mantenendo la competitività tariffaria che da sempre caratterizza il modello.

Advertisement

Nello stesso periodo, secondo le indiscrezioni più recenti, la denominazione Stepway potrebbe emanciparsi dalla Sandero per diventare un modello autonomo. L’arrivo di un piccolo SUV a sé stante, previsto indicativamente per l’autunno 2028, rafforzerebbe la presenza di Dacia nei segmenti dove la domanda continua a concentrarsi con maggiore intensità.