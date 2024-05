Nuova Dacia Stepway: ecco come sarà il nuovo B-SUV low cost del brand

Negli ultimi mesi Dacia sta registrando record di vendite dei suoi modelli, tanto da superare la tanto premiata Tesla Model Y nelle vendite in Europa con la sua Sandero. La nuova generazione di questo modello, come scritto la scorsa settimana, dovrebbe arrivare soltanto nel 2028, ma si parla già di come potrebbe essere. In aggiunta, la casa automobilistica romena ha dichiarato di aver intenzione si staccare la versione Stepway da Sandero, realizzando un modello a sé stante. Con l’uscita di questa notizia e le primissime informazioni a riguardo, L’Argus ha realizzato un render cercando di immaginare come sarà la futura Dacia Stepway.

Nuova Dacia Stepway: ecco come sarà il futuro B-SUV low cost

La forza della casa automobilistica è quella di offrire ottimi prodotti con uno straordinario rapporto qualità/prezzo. Dato l’enorme successo sul mercato negli ultimi mesi, la casa automobilistica intende ampliare la propria gamma di prodotti con nuovi modelli tra cui spiccano la Bigster, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025, e la Stepway, che come anticipato prima si staccherà dal modello Sandero.

La nuova Dacia Stepway sarà un B-SUV con una lunghezza di circa 4,15 metri e un design spigoloso ma sempre in stile Duster. Il frontale presenterà una griglia imponente e un cofano orizzontale. Per quanto riguarda gli interni, la plancia ospiterà uno schermo centrale dedicato al sistema infotainment, nelle versioni top di gamma, e diversi vani porta oggetti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Dacia Stepway dovrebbe offrire diverse opzioni. Sotto il cofano dovrebbe essere presente un motore GPL da 120 cavalli e il 1.2 Eco-G 12 V della Duster 3. Non mancheranno le versioni ibride con motore tre cilindri 1.2 TCe 115 a 12 V con cambio automatico EdC e una versione 48 V da 140 cavalli. A queste si aggiungerà una full hybrid da 170 cavalli. Successivamente potrebbe essere proposta anche una versione completamente elettrica, a seconda della richiesta di mercato. La casa automobilistica, infatti, ha dichiarato che proporrà versioni elettriche dei propri veicoli soltanto quando i costi saranno abbastanza bassi da poter offrire sul mercato veicoli elettrici a costi accessibili.

Per quanto riguarda il prezzo della nuova Dacia Stepway, dovrebbe aggirarsi tra i 20.000 e 25.000 euro, guardando ai prezzi di listino attuali del marchio. Il debutto sul mercato è previsto per il 2027.