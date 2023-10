Suzuki Jimny a 5 porte: la rivale della Dacia Duster arriva in Europa?

La Suzuki Jimny a cinque porte arriverà anche in Europa? Non sembra una possibilità poi così remota, dato il forte interesse suscitato dal suo debutto in India, risalente allo scorso gennaio. Maruti-Suzuki, il conglomerato rappresentante il marchio nipponico in India, si è concentrato sull’avvio della produzione in serie e sul lancio commerciale. Nel Paese asiatico, il 4×4 “tascabile” deve competere con diverse agguerrite concorrenti altrettanto valide. Alla première mondiale, la Casa ha confermato che sarà esportata in Paesi selezionati in Africa e America Latina. Tuttavia, il forte interesse dimostrato dalla clientela potrebbe spingerla a invadere ulteriori mercati.

Suzuki Jimny: la versione a cinque porte approderà nel Vecchio Continente?

Dopo averci riflettuto, Maruti-Suzuki ha comunicato ad Autocar India che la Suzuki Jimny a cinque porte sarà disponibile anche in Giappone. Inizialmente, non era prevista la commercializzazione in Giappone, ma la situazione è cambiata alla luce del riscontro molto positivo registrato. Pur inserito in un contesto difficile, il veicolo “dagli occhi a mandorla” ha dimostrato di avere un forte appeal commerciale, persino superiore rispetto alle aspettative iniziali.

Così, “fra qualche tempo”, invaderà anche i concessionari del Sol Levante, ha osservato CV Raman, Direttore Tecnologico della compagnia. Inizialmente, il mercato indiano avrà la priorità, dopodiché si preparerà l’invasione di ulteriori territori, dove i dirigenti ritengono ci siano i presupposti per fare bene. Il volume dell’export crescerà in un secondo momento, per evitare la formazione dei cosiddetti colli di bottiglia e, di conseguenza, lunghe liste di attesa. Come detto in precedenza, la Suzuki Jimny vede la luce in India. Nello specifico, la produzione avviene presso uno stabilimento a Gurugram. Per quanto riguarda il prezzo, il listino si aggira intorno ai 15.000 euro.

Ora, alla luce delle dichiarazioni di Raman, viene ancora più naturale chiedersi se la Suzuki Jimny a 5 porte approderà anche nel Vecchio Continente. Al momento, nessun portavoce ufficiale si è espresso in merito. Tuttavia, non è nemmeno da scartare a priori l’eventuale ingresso della Suzuki Jimny a cinque porte in Europa. In tal caso, potrebbe farlo con una qualche forma di elettrificazione. La compagnia ha, nel fratempo, aperto alla possibile introduzione di una Jimny a zero emissioni come parte di un piano più ampio che prevede il lancio di ben cinque modelli elettrici nei prossimi anni.